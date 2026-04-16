Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜馬古尼辱罵第四球證被加刑 周六鬥車路士須續停賽

足球世界
更新時間：04:09 2026-04-16 HKT
發佈時間：04:09 2026-04-16 HKT

曼聯中堅哈利馬古尼因在早前英超般尼茅夫一役行為不檢，被獨立監管委員會裁定「加刑」一場，並罰款3萬鎊。連同上場領紅牌的利辛度馬天尼斯需要停賽，意味於曼聯在周六作客車路士，將缺少兩名後防大將。

馬古尼認罪

事源3月20日曼聯對般尼茅夫，當時馬古尼因在禁區內推跌對方前鋒艾雲尼爾臣，被球證以阻礙明顯入球機會為由出示紅牌，隨後般尼茅夫憑高洛比射入12碼扳平；最終兩軍在該仗踢成2：2。馬古尼在被逐後對第四球證當奴曉出言不遜。足總發表聲明指其言行涉及辱罵及侮辱性質；馬古尼已承認控罪。

卡域克點兵排陣面對難題。美聯社
卡域克點兵排陣面對難題。美聯社
馬古尼因辱罵第四球證，被加刑一場。法新社
馬古尼因辱罵第四球證，被加刑一場。法新社
利辛度馬天尼斯在周六鬥車路士一役，將同樣須要停賽。美聯社
利辛度馬天尼斯在周六鬥車路士一役，將同樣須要停賽。美聯社

缺少兩名中堅大將

馬古尼上輪已因這張紅牌，於上仗主場以1：2不敵列斯聯一役停賽，原定於周末作客車路士復出，但由於「加刑」須繼續停賽。令曼聯雪上加霜的是，早前復出的馬天尼斯不敵列斯聯一役中，因扯敵軍前鋒卡維特利雲頭髮被逐，同樣須在對車路士時停賽。這意味著曼聯在周六這場「紅藍大戰」中，將同時失去馬古尼及馬天尼斯兩名主力中堅，令卡域克在防線點兵面臨嚴峻考驗。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
11小時前
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
即時國際
7小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
19小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
8小時前
TVB童星世紀合體 冼迪琦自爆曾暗戀吳諾弘 派性感福利嚇窒男方尷尬問：有冇著衫
TVB童星世紀合體 冼迪琦自爆曾暗戀吳諾弘 派性感福利嚇窒男方尷尬問：有冇著衫
影視圈
18小時前
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
投考「教車師傅牌」博月賺10萬 拆解收入方程式 私教難敵駕駛學校一張皇牌
投考「教車師傅牌」博月賺10萬 拆解收入方程式 私教難敵駕駛學校一張皇牌
投資理財
13小時前
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
家居裝修
23小時前
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
飲食
10小時前
巴基斯坦變態男8年性侵48女屍 專揀下葬不足兩小時新墳落手
巴基斯坦變態男8年性侵48女屍 專揀下葬不足兩小時新墳落手
即時國際
12小時前