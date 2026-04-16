英超｜馬古尼辱罵第四球證被加刑 周六鬥車路士須續停賽

曼聯中堅哈利馬古尼因在早前英超般尼茅夫一役行為不檢，被獨立監管委員會裁定「加刑」一場，並罰款3萬鎊。連同上場領紅牌的利辛度馬天尼斯需要停賽，意味於曼聯在周六作客車路士，將缺少兩名後防大將。

馬古尼認罪

事源3月20日曼聯對般尼茅夫，當時馬古尼因在禁區內推跌對方前鋒艾雲尼爾臣，被球證以阻礙明顯入球機會為由出示紅牌，隨後般尼茅夫憑高洛比射入12碼扳平；最終兩軍在該仗踢成2：2。馬古尼在被逐後對第四球證當奴曉出言不遜。足總發表聲明指其言行涉及辱罵及侮辱性質；馬古尼已承認控罪。

卡域克點兵排陣面對難題。美聯社

馬古尼因辱罵第四球證，被加刑一場。法新社

利辛度馬天尼斯在周六鬥車路士一役，將同樣須要停賽。美聯社

缺少兩名中堅大將

馬古尼上輪已因這張紅牌，於上仗主場以1：2不敵列斯聯一役停賽，原定於周末作客車路士復出，但由於「加刑」須繼續停賽。令曼聯雪上加霜的是，早前復出的馬天尼斯不敵列斯聯一役中，因扯敵軍前鋒卡維特利雲頭髮被逐，同樣須在對車路士時停賽。這意味著曼聯在周六這場「紅藍大戰」中，將同時失去馬古尼及馬天尼斯兩名主力中堅，令卡域克在防線點兵面臨嚴峻考驗。