歐聯｜艾基迪基重創緣盡世界盃 迪甘斯：沉重打擊

利物浦前鋒艾基迪基日前於歐聯8強次回合0：2不敵巴黎聖日耳門一役，跟腱受傷倒地。法國國家隊主帥迪甘斯證實愛將將緣盡世界盃：「這對他個人以及法國而言，均是沉重打擊。」

跟腱嚴重受傷

艾基迪基日前一役在一次加速跑動後，未有與任何球員接觸下受傷倒地。迪甘斯在其社交媒體帳戶，證實對方「跟腱嚴重受傷，不幸的是，其傷勢將令他無法再為利物浦於今季餘下賽事披甲，亦無法參戰世界盃。這對他個人及國家隊而言，均是沉重打擊」。

艾基迪基緣盡世界盃。美聯社

艾基迪基跟腱重創。美聯社

迪甘斯證實愛將無緣世界盃，認為這對艾基迪基個人以至法國隊，均為沉重打擊。法新社

艾基迪基今季轉投利物浦，表現逐漸上力，今季為「紅軍」於各項賽事上陣45場，貢獻17入球6助攻。他於2025年8月底首次獲得法國徵召，並在9月5日上演大國腳「地標戰」，於世界盃歐洲區外圍賽鬥烏克蘭後備上陣，該仗法國以2：0擊敗對手。他於11月13日鬥烏克蘭的世盃外賽事，取得首個大國腳入球。

迪甘斯讚艾基迪基火速融入

迪甘斯讚揚愛將快速融入球隊，「不論在球場內外，他都與團隊相處融洽。他的失望難以言表，但我深信他一定能夠重拾巔峰狀態。我和全體教練都會全力支持他，我們都知道他會繼續在背後支持法國」。