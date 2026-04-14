英超│24日無比賽影響表現？ 曼聯將帥各執一詞 B費：自己衰先少波踢﹗

曼聯在周一英超主場1:2不敵列斯聯，上半場失2球全面捱打，到換邊後才有改善，入局慢或許與球隊時隔24日才有比賽有關。紅魔將帥對此各執一詞，看守主教練卡域克表示與長休息期沒有關係；隊長般奴費南迪斯(B費)就指有影響，更指少波踢全因自己衰，之前表現差於盃賽出局所致。

卡域克指久疏戰陣無影響表現

3月20日英超作客2:2賽和般尼茅夫後，曼聯時隔24日才再度出戰，主場面對列斯聯在上半場完全跟不上客軍的節奏，全面捱打下落後0:2。紅魔換邊後才入局，在中堅利辛度馬天尼斯領紅牌出場踢少一人下，踢得反而更好，追回一球輸1:2。對是否因為久疏戰陣令表現欠佳，將帥有不同說法，卡域克就指無關係：「說實話，這根本沒有影響。上半場我們有很多環節，本可以做得更好。而且首個失球前，對手有犯規之嫌。球隊下半場在困境中展現出反撲的勢頭，這讓我非常滿意，我們差點就搶分而回。」

卡域克指球隊上半場踢得差，與24日無比賽無關。路透社

卡域克指球隊上半場踢得差，與24日無比賽無關。路透社

B費就認為踢得差與比賽少有關，更指球員有責任。路透社

B費就認為踢得差與比賽少有關，更指球員有責任。路透社

B費認為少比賽是球員責任

然而B費就指有一定影響，而指比賽少是自己責任：「的確是這樣。我們在足總盃出局，所以這麼長時間沒有正式比賽，只能怪我們自己。我們已經盡可能完成備戰，大家的確做足準備，但不足以讓我們贏下比賽。」

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