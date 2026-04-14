Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│卡域克錄主場首敗 列斯聯又「追擊」曼聯主帥 首循環送走艾摩廉

足球世界
更新時間：10:34 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:34 2026-04-14 HKT

周一英超獨腳戲，曼聯於10人應戰下主場1:2不敵列斯聯，看守主教練卡域克收錄上任以來第2場敗仗，亦是其紅魔領軍生涯首度於主場落敗。而紅魔再被列斯聯「追擊」，球隊首循環作客1:1賽和後者後，魯賓艾摩廉就烏紗不保，今場就令卡帥嘗到奧脫福首敗。

卡域克聯賽主場6戰全勝告終

今場曼聯被列斯聯前鋒諾亞奧卡科於上半場兩度攻破大門，他們於換邊後先有中堅利辛度馬天尼斯領紅牌被逐，及後由中場卡斯米路破蛋，最終輸1:2，幸好賽後仍保住積分榜第3位。卡域克於1月接手紅魔後，頭10輪英超收錄7勝2和1負，主場更6戰全勝，前者錄得曼聯執教生涯首場主場敗仗。值得一提，卡帥是紅魔歷史上第2位在頂級聯賽頭6場主場賽事全勝的教頭，另一位是上世紀70年代的奧拉利，他同樣在7場落敗，對手又是列斯聯。

首循環和波送走艾摩廉

而列斯聯於首循環已「追擊」過曼聯主帥，今年1月初紅魔作客賽和1:1，賽後就辭退主教練魯賓艾摩廉，如今又令卡帥嘗紅魔執教生涯主場首敗。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
16小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
21小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
生活百科
15小時前
星島申訴王|結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
申訴熱話
16小時前
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
影視圈
16小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
15小時前
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
家居裝修
4小時前
日本11歲男童失蹤逾20日，山區尋獲懷疑屬於其運動鞋。 X@mokkougenta
京都11歲男童「人間蒸發」 搜索22天疑尋獲遺體
即時國際
12小時前
反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻檔襲港晒恩愛 黑白配中環開餐 搶購名牌袋𠱁老婆｜獨家追蹤
反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻檔襲港晒恩愛 黑白配中環開餐 搶購名牌袋𠱁老婆｜獨家追蹤
影視圈
11小時前