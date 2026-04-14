英超│卡域克錄主場首敗 列斯聯又「追擊」曼聯主帥 首循環送走艾摩廉

周一英超獨腳戲，曼聯於10人應戰下主場1:2不敵列斯聯，看守主教練卡域克收錄上任以來第2場敗仗，亦是其紅魔領軍生涯首度於主場落敗。而紅魔再被列斯聯「追擊」，球隊首循環作客1:1賽和後者後，魯賓艾摩廉就烏紗不保，今場就令卡帥嘗到奧脫福首敗。

卡域克聯賽主場6戰全勝告終

今場曼聯被列斯聯前鋒諾亞奧卡科於上半場兩度攻破大門，他們於換邊後先有中堅利辛度馬天尼斯領紅牌被逐，及後由中場卡斯米路破蛋，最終輸1:2，幸好賽後仍保住積分榜第3位。卡域克於1月接手紅魔後，頭10輪英超收錄7勝2和1負，主場更6戰全勝，前者錄得曼聯執教生涯首場主場敗仗。值得一提，卡帥是紅魔歷史上第2位在頂級聯賽頭6場主場賽事全勝的教頭，另一位是上世紀70年代的奧拉利，他同樣在7場落敗，對手又是列斯聯。

首循環和波送走艾摩廉

而列斯聯於首循環已「追擊」過曼聯主帥，今年1月初紅魔作客賽和1:1，賽後就辭退主教練魯賓艾摩廉，如今又令卡帥嘗紅魔執教生涯主場首敗。