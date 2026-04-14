英超｜馬天尼斯扯頭髮領紅 曼聯主場1：2負列斯聯 客軍相隔45年再於奧脫福贏波

曼聯今晨英超主場迎戰列斯聯，受制於防線失誤及利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）下半場領紅牌，最終以1：2見負。列斯聯賽後全取3分，亦錄得自1981年2月以來首次作客奧脫福贏波。

上半場5分鐘，列斯聯右路一次攻勢，積頓保利（Jayden Bogle）傳中，利萊約羅（Leny Yoro）誤頂後，奧卡科（Noah Okafor）接應射入，為客軍先開紀錄。23分鐘，奧卡福再憑一記禁區外遠射建功，射門省中約羅後入網，列斯聯半場領先2：0。

曼聯於56分鐘再遇打擊，馬天尼斯因拉扯卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）頭髮，被球證直紅驅逐離場。紅魔雖然其後由卡斯米路（Casemiro）頭槌破網追回一球，但最終未能平反敗局，主場以1：2飲恨。

列斯聯最終以2：1擊敗曼聯，賽後拉開與降班區的差距，以8勝12和12負得36分排第15位，領先第18位的熱刺6分；曼聯主場失分後，以15勝17和7負得55分，排第三位。