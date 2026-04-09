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歐聯│利物浦今季落敗率33% 創16年新高 雲迪積克稱會照顧隊友心理狀態

足球世界
更新時間：11:18 2026-04-09 HKT
發佈時間：11:18 2026-04-09 HKT

利物浦在周三歐聯8強首回合作客0:2不敵巴黎聖日耳門，吞下本季各賽事第16場敗仗，落敗率高達33%，是2009至10球季以來新高。該隊中堅兼隊長華基爾雲迪積克承認球隊今季的演出極不穩定，是自己加盟紅軍以來首見，會處理好隊友的心理狀態。

利物浦今季49場輸16場

今場作客淨吞聖日耳門2蛋，連同上場英格蘭足總盃0:4大敗予曼城，加上國際賽期前的英超1:2負白禮頓，利物浦目前已3連敗，今季第3次連輸3場或以上。紅軍開季至今已輸了16場，以他們踢了49場來計算，落敗率達到33%，是2009至10球季以季單季最高落敗率，該季是34%。

雲迪積克指會做隊隊長責任照顧隊友

利物浦攻擊效率不佳，中場後組織鬆散的問題，始終未能解決，加盟球隊8年見慣風浪的雲迪積克直言今季處境難應付：「我們今季的表現非常不穩定，這是由多種因素造成的。對我個人而言，今季的處境好難應付，我不止是談論自己，因為我從來都不是自私的人，一切都以球隊為先。」他續指會照顧好球隊，盡量在比賽和訓練之間找時間和隊友交流，照顧好大家都精神狀態。

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