英超｜告別九年「藍月」生涯 曼城助教親證貝拿度施華今夏離隊

曼城助教連達斯（Pep Lijnders）證實，「藍月亮」隊長葡萄牙翼鋒貝拿度施華（Bernardo Silva）將會在今個球季結束後離隊，為其九年的曼城生涯畫上句號。

這位葡萄牙國腳早在去年六月的世界冠軍球會盃期間，已向記者明示今季將是他的「告別戰」，但一直未有正式宣佈。作為今季的球隊隊長，貝拿度施華在經歷去季的短暫低潮後，成為了領隊哥迪奧拿麾下重振士氣的核心一員。

目標離隊前第7次捧英超

連達斯對這位曼城隊長讚不絕口：「貝拿度施華是獨一無二的。他若缺陣，你會馬上感受到球隊失去了什麼，這還僅僅是一場比賽。想像一下，失去他一整個球季會是怎樣；但每個美好的故事總有終結的一天。我希望他能享受這最後的幾個月，並擁有一個美好的告別。他值得這一切的關注。」在離隊前，貝拿度施華的目標是為球隊鎖定其個人第七座英超冠軍獎盃。

祖雲達斯、美職成潛在新東家

事實上，貝拿度施華過去曾兩度接近離隊，其中以巴黎聖日耳門（PSG）最為積極，但其報價遠低於曼城7,000萬英鎊(約7億2000萬港元)的估價。據悉，巴塞隆拿一直對他青睞有加。同時，祖雲達斯及美職聯（MLS）的球隊亦是他的潛在下家。

不適應英國文化

儘管在伊蒂哈德球場度過了九年光輝歲月，但貝拿度施華坦言自己並不完全適應英國文化。他曾表示：「如果曼城在里斯本，我會一直留效到40歲。我真心熱愛這家球會、我的隊友、職員、球迷和球場，及所有關於我職業生涯。」

隨著貝拿度施華及史東斯（John Stones）將以自由身離隊，2018年創下百分奪冠紀錄的「百夫長」陣容中，將只剩下科頓（Phil Foden）一人仍然在陣。