英超｜傳拜仁PSG爭簽沙拿 埃及足總高層勸留歐洲

利物浦埃及球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），在效力晏菲路九年後，確定將於今夏離隊。這位周薪高達40萬英鎊的射手，在去年才剛續約，但新約尚餘一年便將提前終止。沙拿在上週透過一段感人影片，親自向球迷告別。隨著其去向成為外界焦點，埃及國家隊高層近日爆料，指歐洲兩大豪門拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門（PSG）均已向沙拿提出邀請，並呼籲他留在歐洲發展。

拜仁PSG拋橄欖枝 埃及高層力勸留歐

沙拿目前因傷缺席國家隊賽事，但其去向卻成為埃及國家隊訓練營中的熱門話題。埃及國家隊總監伊巴謙哈辛（Ibrahim Hassan）向媒體透露，除了拜仁和PSG，亦有來自意大利的球會對沙拿感興趣。

哈辛更公開表示，他個人偏向沙拿留在歐洲發展：「我個人會希望他留在歐洲。我聽說過巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑以及意大利球會的報價。轉投美職聯？他會遠離聚光燈。你記住他的程度，不會比我現在記住美斯更多。」

沙特豪門仍有意 經理人：去向未明

雖然哈辛勸沙拿留在歐洲，但去年沙特阿拉伯聯賽球隊伊蒂哈德（Al-Ittihad）曾向利物浦開出1.5億英鎊的口頭報價，而該隊在今年一月賓施馬（Karim Benzema）離隊後，仍急需一位頂級前鋒。

然而，沙拿的經理人伊薩（Ramy Abbas Issa）上周卻表示：「我們還不知道沙拿下賽季會在哪裡踢球，這意味著沒有其他人知道。」這番話，令沙拿的未來去向，依然充滿懸念。

高普祝福：願他有個「不可思議」的結局

前利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）與沙拿合作長達七年，兩人聯手為「紅軍」贏得了英超、歐聯等多項重要錦標。高普上周向沙拿送上祝福，並表示：「我知道他只有在贏球和入球時才會享受。我真誠地希望在最後一個比賽日，你們所有人臉上都會帶著笑容，並且高興和感激，因為你們曾參與了我們所見證過最不可思議的職業生涯之一。」