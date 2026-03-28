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英超│曼聯施斯高原來係門將出身 睇片學習伊巴謙莫域轉型前鋒

足球世界
更新時間：09:15 2026-03-28 HKT
發佈時間：09:15 2026-03-28 HKT

曼聯前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)今季各賽事已累積10球，包括近8輪英超狂轟5球，展現射手本色。然而這名斯洛文尼亞前鋒接受紅魔官方YouTube頻道訪問時透露，原來他最初受父親影響出任門將，之後覺得此位置太無聊慢慢轉型踢前鋒，自己更不停觀看一代中鋒伊巴謙莫域的比賽短片，學習到其風格和動作。

施斯高跟父親最初踢門將

班捷文施斯高接受曼聯官方YouTube頻道訪問，談及生涯鮮為人知的人面。他表示父親是足球員，因此而接觸足球，「我兒時經常去觀看他比賽，總是在一旁幫手『執波』，慢慢萌生想踢波的念頭。」由於父親是門將，所以自己一開始都是做龍門，但很快就覺得做門將無樂趣，「雖然偶爾能完成幾次撲救，但絕大多數時間只能站在門前，沒甚麼參與感。有一次我由自己門前帶到，一路衝到對方禁區並射入，教練見到很生氣，但亦覺得不可思議，我也趁機說服他讓我改踢其他位置。」

睇伊巴短片學做前鋒

這名斯洛文尼亞前鋒續指自己先從門將改踢中堅，再慢慢變成前鋒，更試過於一個球季攻入59球。同時他指自己睇YouTube上伊巴謙莫域的短片學做前鋒：「他的球技和場上自信，讓我印象特別深刻。我會刻意模仿他的動作，他的經歷亦讓我徹底愛上足球。我認為觀看優秀球員的比賽，從他們身上汲取適合自己的技巧，再融入自己的踢波風格，其實非常重要。」
 

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