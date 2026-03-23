英聯盃│名將炮轟阿迪達用阿列沙巴拿加打正選 名帥死撐：用開佢就繼續用﹗

阿仙奴衝擊四冠王失敗，周日英格蘭聯賽盃決賽0:2不敵曼城。該隊落敗的關鍵，是門將基柏阿列沙巴拿加(Kepa Arrizabalaga)接波甩手令球隊落後，名將們賽後都毫不留情批評他，更有不少球評家直斥槍手阿迪達，質疑他起用基柏的決定，將個人情感凌駕球隊利益。

阿迪達解釋英聯盃用開基柏繼續用

基柏阿列沙巴拿加於60分鐘接傳中球時甩手，皮球跌落門前，曼城左閘尼高奧萊利衝前頂入先開紀錄。後者4分鐘後再次頭槌破網，阿仙奴最終輸0:2，衝擊四冠班失敗。槍手領隊阿迪達今場棄用本季40場各賽事21次保持不失球的正選門將大衛拉耶，派阿列沙巴拿加出場成失冠導火線，外界批評他的決定，但這名西班牙籍教頭解釋：「如果再給我一次選擇機會，我依然會做出相同決定。今季他在這項賽事表現出色，配得上決賽的正選位置。而且失誤就是足球的一部份，任何人都會犯錯。」

槍手球迷、名宿炮轟

事實上，阿列沙巴拿加於今季所有國內盃賽賽事全部正選，加上在其中一場歐聯亦踢足90分鐘，10場所有比賽4場保持不失，帳面數據並不差。然而球評家們並不接納阿迪達的解釋，當中著名槍迷皮爾斯摩根一針見血道：「我不同意這種做法，在任何盃賽決賽都應該派最強11人，絕不能滲入個人感情。」前阿仙奴射手伊恩胡禮亦指：「這次賭博式的用人完全失敗，這次失誤的方式就說明他為何只是一位二號門將。」

加歷查：阿迪達欠阿仙奴球迷一個冠軍﹗

而一代英超射手瑟頓亦認為阿仙奴久未奪冠，今次為冠軍而路，不明阿迪達為何會用副選門將，基本常識都欠奉。前利物浦中堅加歷查更不留悄面指：「阿迪達沒有虧欠阿列沙巴拿加，因為後者加盟球會時已清楚知道自己是二號門將，他可以踢盃賽初段比賽，但決賽就一定要改變。阿迪達欠了阿仙奴球迷一個最好的捧盃機會。」

球評家們批評阿迪達用基柏阿列沙巴拿打正選的決定。路透社

球評家們批評阿迪達用基柏阿列沙巴拿打正選的決定。路透社

加歷查指阿迪達欠阿仙奴球迷一個冠軍。路透社

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