英聯賽盃｜阿仙奴四冠王夢碎 曼城派兩蛋封王

阿仙奴今季四冠王夢碎！阿仙奴與曼城於溫布萊球場合演英格蘭聯賽盃決賽，「兵工廠」有門將阿列沙巴拿卡失誤下先失守，最終以0：2落敗，曼城成為今季聯賽盃冠軍得主。阿仙奴失去聯賽盃冠軍後，尚餘英超、歐聯和足總盃3條戰線。

查福特三連撲保不失

阿仙奴今仗有伊比爾治伊斯缺陣，以夏維斯擔正攻堅，防線則以阿列沙巴拿卡把關。曼城則有魯賓戴亞斯缺陣，以尼敦艾基鎮守中路。

上半場7分鐘阿仙奴有黃金機會，但曼城門將查福特三連撲為球隊力保不失，他先出迎封走夏維斯的單刀射門，之後沙卡兩次補射再次被查福特救出。進入上半場中段開始，曼城開始控制控球，但未能制造太多具威脅埋門。直到上半場45分鐘，施美安右路落底線傳中，夏蘭特力抗敵衛下近門頂高。兩軍半場互交白卷。

奧萊利梅開二度。美聯社

阿列沙巴拿卡失誤致失球。美聯社

奧萊利成為曼城奪冠功臣。美聯社

阿列沙巴拿卡犯錯致失球

換邊後曼城控制戰局，50分鐘阿仙奴後防出現險象，阿列沙巴拿卡面對曼城長傳，走出禁區外欲解圍，但未能解圍之餘，差點被謝利美杜古搶去皮球；阿列沙巴拿卡最後犯規被罰黃牌。「藍月」到60分鐘終於打破缺口，一次右路傳中，阿列沙巴拿卡本可雙手接實但「牛油手」，皮球向後漏，尼高奧萊利衝前頂入。

奧萊利梅開二度

64分鐘，曼城拉開比數，一次右路配合後，馬菲奧斯紐尼斯傳中，再次是奧萊利的頭槌破網，曼城領先至2：0。阿仙奴於78分鐘有一次具威脅埋門，後備落場的卡拉費奧利於左路射門中柱彈出。88分鐘，阿仙奴一次右路傳中，加比爾捷西斯頭槌攻門中楣。曼城最終以2：0擊敗阿仙奴封王，阿仙奴則四冠王夢碎。