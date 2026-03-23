英聯賽盃｜Kepa 3次決賽均飲恨 各有慘痛回憶

阿仙奴今晨於英格蘭聯賽盃決賽，以0：2不敵曼城飲恨，今季四冠王夢碎。賽後焦點之一，是今場為阿仙奴把關的阿列沙巴拿卡（Kepa Arrizabalaga），今場出現失誤的他，是個人職業生涯第3次與聯賽盃擦身而過，而且每次均有慘痛回憶。

Kepa拒絕被換走。法新社

在場邊的卡巴尼路相當無奈。法新社

卡巴尼路之後返回後備席顯得無奈尷尬，領隊沙利則氣得急跳腳。法新社

2018/19球季：公然抗命拒絕被換

Kepa 2018年以高價加盟車路士，頂替轉投皇家馬德里的泰拔高圖爾斯。他的表現出色，包括在聯賽盃4強面對熱刺，於互射12碼救出盧卡斯摩拉的射門，助球隊殺入決賽。

但這場決賽成為Kepa職業生涯其中一場最難忘的經歷，「藍戰士」面對曼城戰至加時，兩軍仍然互交白卷。時任領隊沙利欲換後備門將卡巴尼路上場，以在互射12碼中鎮守大門，但Kepa公然抗命，拒絕離場，站在場外的卡巴尼路相當尷尬之餘，沙利更氣得急跳腳。最終Kepa在互射12碼把守大門，雖然救出1球，但球隊仍以3：4落敗飲恨。Kepa事後被罰1周周薪，並於下一場賽事被貶後備，其後重返正選。

Kepa在突然死亡階段操刀，射門一飛沖天。法新社

Kepa 120分鐘入替文迪，在互射12碼把關。法新社

2021/22球季：救12碼零成功 突然死亡宴客失盃

2020年文迪（Édouard Mendy）加盟車路士後，Kepa成為二號門將。但杜曹在2021年1月接替林柏特的帥位後，Kepa慢慢獲得更多上陣機會。翌季當文迪出戰離隊參戰非洲國家盃時，Kepa把握機會，領軍晉身聯賽盃決賽。

這一季的決賽車路士面對利物浦，由文迪正選把關。兩軍戰至加時仍然打成平手，杜曹於120分鐘派Kepa上陣，以在互射12碼中把守大門。但這一奇招並不奏效，Kepa沒有救出任何1球之餘，更在突然死亡階段射失，最終球隊於互射12碼以10：11落敗飲恨。

Kepa於50分鐘險些被杜古搶去皮球破門。法新社

Kepa「牛油手」令阿仙奴失波。法新社

2025/26球季：「牛油手」致失波

今晨再為Kepa的聯賽盃決賽慘痛史加一頁，他於60分鐘接傳中球「牛油手」，皮球漏後之下，被曼城的尼高奧萊利衝前頂入，令阿仙奴落後0：1。4分鐘後奧萊利為曼城拉開比數，最終阿仙奴以0：2落敗失冠，Kepa再於聯賽盃飲恨。