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英超｜馬古尼一日天堂一日地獄 剛重返英軍即領紅牌斷送勝局

足球世界
更新時間：13:56 2026-03-21 HKT
發佈時間：13:56 2026-03-21 HKT

曼聯後衛哈利馬古尼（Harry Maguire）的職業生涯，總是充滿著戲劇性的起伏。就在他剛獲英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）重新徵召，迎來國家隊生涯的曙光後僅僅數小時，他卻在英超中領紅牌被逐，一個笨拙的犯規，直接斷送了曼聯的勝局，再次由英雄變為「罪人」。

馬古尼紅牌兼失12碼

周六晚曼聯作客般尼茅夫的英超賽事中，戰況激烈。當比賽進行至第77分鐘，曼聯仍以2:1領先，勝利在望。然而，此時馬古尼卻在禁區內，魯莽地推跌了對手前鋒艾伊尼爾臣（Evanilson）。球證直指十二碼點，並向馬古尼出示其職業生涯第七張紅牌，將他驅逐離場。
般尼茅夫憑藉這個十二碼，由高洛比（Junior Kroupi）操刀射入，將比分扳成2:2。曼聯在領先的大好形勢下，瞬間變為十人應戰，並被追和比分，最終只能無奈接受和局。

一天內經歷天堂地獄

馬古尼的這次犯規，無疑是比賽的轉捩點。就在同一天，他才剛結束了在國家隊的「雪藏」期，重新獲得英格蘭主帥杜曹的青睞，入選最新一期的英格蘭大軍名單。對於這位近年備受批評的中堅而言，這本應是其職業生涯重回正軌的重要一天。

豈料，命運弄人，他在數小時後便親手毀掉了自己和球隊的努力。對於這位總是無法擺脫戲劇性命運的「倒霉蛋」而言，或許除了心存同情，亦只能慨嘆一句「時也命也」。當然，對於般尼茅夫的球迷，又或純粹喜歡混亂場面的旁觀者來說，他們對馬古尼的遭遇，恐怕只會一笑置之。

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