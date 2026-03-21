英超│曼聯接近與明奈、哈利馬古尼續約 兩人同獲英格蘭重召雙囍臨門

英國媒體《The Athletic UK》周五報導，曼聯接近與中場明奈(Kobbie Mainoo)和中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)續約，前者大幅加薪並簽約至2031年；馬古尼則獲得一紙1年、還有1年條款的新約。而兩人同日獲英格蘭代表隊重召，可說是雙囍臨門。

明奈續約至31年 馬古尼獲1+1新約

《The Athletic UK》指，兩人與曼聯的續約談判，已接近成事階段，會方正努力與兩位球員敲定合約內的最終條款。明奈目前的合約到2027年6月屆滿，雖然有1年的續約選項，但紅魔為免其他球會趁機招攬，已提供一份2031年到期的新約，據報其薪金將會大幅加至每周12萬鎊。

同獲英格蘭重召

而今夏約滿的中堅哈利馬古尼，則獲得一份為期一年，還有12個月續約選項的新約。兩人可說是雙囍臨門，皆因他們同日獲英格蘭代接隊重召，參加下周國際賽期對烏拉圭和日本的友賽，有望時隔年半再披三獅球衣。