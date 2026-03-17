英超｜中立球迷唔撐阿仙奴 亨利：「很多人不想我們奪冠！」

阿仙奴名宿亨利（Thierry Henry）近日語出驚人，直言儘管兵工廠已長達22年未曾染指英超冠軍，並以「挑戰者」的姿態衝擊今季錦標，但很多中立球迷其實並不希望他們贏得聯賽。他的這番言論，隨即引發了前利物浦名將加歷查（Jamie Carragher）的共鳴，後者更直指阿仙奴的踢法和領隊阿迪達（Mikel Arteta）的場邊風格，可能是令他們「乞人憎」的原因。

阿仙奴3月14英超戰勝愛華頓。美聯社

亨利：球迷不同情阿仙奴

阿仙奴在上輪英超2:0擊敗愛華頓後，適逢次席曼城曼城被護級份子韋斯咸逼和，兵工廠在聯賽僅剩七輪的情況下，領先少打一場的曼城9分，奪冠形勢一片大好。然而，亨利卻向阿仙奴潑冷水：「很多人都覺得，『誰贏都行，就是不想阿仙奴奪冠』。」他以利物浦為例，稱當年自己也曾希望「紅軍」能贏得聯賽，因為「你會支持弱者，支持那些未能做到的球隊。但這種同情心卻沒有發生在阿仙奴身上。」

亨利表示球迷不同情阿仙奴。法新社

加歷查：阿仙奴踢法令人反感

加歷查認同亨利的睇法，並稱之為「奇怪」的現象：「當你有一支像曼城這樣在過去稱霸的球隊時，大多數中立球迷都會希望看到挑戰者獲勝。但對於阿仙奴，感覺卻不是這樣。也許是因為有很多曼聯或利物浦的球迷，即使曼城是他們的宿敵，他們也寧願看到曼城奪冠。阿仙奴有些東西，可能是他們的踢球風格，可能是阿迪達在場邊的舉止，也可能是他們的球迷群體，他們受到了一些批評，也許這讓一些人感到反感。」

隨著賽季進入白熱化階段，阿仙奴「不惜一切代價爭勝」的務實踢法，確實引來了一些批評。白禮頓領隊靴士拿（Fabian Hurzeler）在本月初輸給阿仙奴後，便曾暗諷對方使用「黑暗兵法」拖延時間。

莫耶斯撐阿迪達

不過，曾在愛華頓執教過阿迪達的莫耶斯（David Moyes），則為兵工廠辯護：「阿仙奴表現非常出色，批評他們的人是誰？他們整個賽季都處於有利位置，贏下了比賽。唯一可以批評是球證在執法死球方面，阿仙奴正利用自身的一切優勢，他們擁有一個令人難以置信的陣容。」