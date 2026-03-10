英超│各隊模仿「逼地鐵」死球戰術 賴斯：效果遠遠達唔到我地水準﹗

近期不少英超球隊模仿阿仙奴「逼地鐵」的死球戰術，安排大量球員衝突對手小禁區，務求藉此取得入球。槍手中場迪格蘭賴斯指留意到其他球隊正在仿傚，自己對此都有些困惑，但直言大家的效果遠遠未達到他們的水平。

各隊仿傚「逼地鐵」的死球戰術

阿仙奴近年定義英超死球新標準，派大量球員衝擊對方小禁區，限制敵軍門將出迎，效果理想成為聯賽死球最出色的球隊，今季英超共有19個入球來自角球、罰球和界外球，比第2位的紐卡素多5球。如今多支球隊都模仿其死球戰術，令「小禁區逼過搭地鐵」，槍手死球劊子手之一賴斯矢言感到困惑：「我們率先打磨這套戰術，隨後外界開始熱議，其他球隊紛紛仿傚，有時候我都感到很困惑。」他續指其他隊的效果不理想：「他們執行的效果，遠遠不到我們的水準，從各隊的角球季死球就清晰看到。」

賴斯指大家水準遠不及他們

賴斯還表示他們在背後付出了大量心血，絕非簡單開出角球，隊友頂入道可以。而是每一次進攻的執行細節、走位時機、賽前部署等，都必須精準到位，才能轉化成入球，「我們花了大量時間開會研究戰術，在訓練場反復演練，不斷重復打磨細節。」