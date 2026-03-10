歐聯│熱刺今晚對馬德里體育會用唔用全力？ 杜陀：首要目標係英超﹗

捲入英超降班漩渦的熱刺，今晚將在歐聯16強首回合亮相，作客硬撼西甲勁旅馬德里體育會。由於聯賽形勢水深火熱，外界關注熱刺今仗會否留力，主教練杜陀(Igor Tudor)坦言球隊首要目標當然是英超，歐戰就當是額外挑戰，但他同時指歐聯和英超的比賽心態不同，會嘗試藉比賽找到正確方向。(Now638台周五凌晨4:00直播)

杜陀承認英超護級才是首要

熱刺於英超5連敗後，29輪累積29分排16位，比身後的諾定咸森林和韋斯咸僅多1分，全面捲入護級戰。該隊周末就會作客利物浦，再下輪就會主場對森林上演護級關鍵戰，兩個周中又要在歐聯應付馬體會，外界關心他們會否棄歐聯保英超。接手後3輪英超全敗的杜陀表示：「我們的首要目標是英超，這一點需要公開就是，這是大家都應該，並是理所當然的。」同時這名一代克羅地亞中堅指歐聯是額外挑戰，但不代表球隊不想晉級，如果可以都想進入下一輪。

基斯甸羅美路披甲領軍

杜陀亦強調歐聯和英超性質不同：「兩個比賽需要完全不同的心態，或許能幫助我們發現自身的問題。我相信這類比賽能幫助我們找到正確的方向。」而杜陀亦帶來好消息，守將柏度樸路和迪積史賓斯可以候命，英超停賽的中堅兼隊長基斯甸羅美路亦會披甲，有3大守將在陣，信心增加不少。