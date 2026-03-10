英足盃│阿仙奴又抽好籤8強對修咸頓 四冠路途輕鬆 曼城硬撼利物浦

隨住韋斯咸周一淘汰賓福特，英格蘭足總盃8強球隊全部誕生，英足總亦隨即進行8強抽籤，曼城將會主場硬撼利物浦；阿仙奴則作客英冠修咸頓。槍手於歐聯已籤運亨通，4強前避開強敵，加上英超餘下賽程僅一仗需離開倫敦比賽，其四冠王旅途相當輕鬆，有望締造歷史。

阿仙奴作客修咸頓 曼城主場對利物浦

英格蘭足總在8強球隊誕生後，隨即進行抽籤，最強戲碼是曼城主場對利物浦，另一場全英超對決是韋斯咸地頭對列斯聯，兩場的勝方將於準決賽相遇。而阿仙奴就抽到好籤，8強作客英冠修咸頓，如果晉級就會對車路士和維爾港的勝方，藍獅於8強對後者有主場之利。根據歷史往績，槍手曾5次與修咸頓於足總盃碰頭，其中3次最終奪冠，最近一次是2016至17球季，成為好兆頭。

歐聯同樣抽好籤 準決賽前無強敵

阿仙奴在英足盃避開最強對手，延續歐聯的籤運。他們於歐聯16強僅抽中目前於德甲排第6位的利華古遜，如果晉級就面對士砵亭或挪威球隊波杜基林特，料可輕鬆入準決賽。槍手4強潛在對手紐卡素和熱刺，今季英超遇他們全敗，後者更要專心英超護級勢放棄歐戰，如果面對馬德里體育會和巴塞隆拿，其板凳深度足以力退兩隊，其線路比聚集巴黎聖日耳門、車路士、利物浦、皇家馬德里、曼城和拜仁慕尼黑的上線，難度低得多。

四冠之旅路途平坦

而英超方面，兵工廠餘下8輪有5場主場出擊，其餘3場作客有2仗留守倫敦分別對韋斯咸和水晶宮，只有造訪曼城需離開倫敦，免去舟車勞頓之苦，3項賽事的旅途相對輕鬆，只有聯賽盃決賽對藍月最難踢。反觀後者於英足盃8強遇上紅軍；歐聯16強則抽中皇馬；他們的四冠旅程明顯崎嶇得多。

英格蘭足總盃8強對賽

修咸頓 對 阿仙奴

車路士 對 維爾港

曼城 對 利物浦

韋斯咸 對 列斯聯

註：前者主場

