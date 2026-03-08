Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜阿仙奴驚險淘汰曼斯菲闖8強 伊斯奠勝保四冠王夢

阿仙奴於足總盃16強賽事，作客面對英甲球隊曼斯菲遭遇嚴峻考驗。憑後備入替的伊比爾治伊斯勁射奠助，助阿仙奴以 2：1 力克對手，自2020年奪冠球季後首度殺入足總盃8強，繼續保持挑戰「四冠王」的希望。

多文創最年輕上陣紀錄 

阿仙奴主帥阿迪達今仗大膽起用兩名16歲小將正選，其中馬里森門首度為一隊披掛，多文（Max Dowman）則以16歲66天之齡，成為阿仙奴史上在足總盃最年輕的正選球員。多文表現搶眼，早段曾有兩次攻門被對方門將利姆羅拔士救出。41分鐘，馬度基接應馬天尼利傳送，於禁區邊第一時間起左腳射成1：0完半場。

伊雲斯一度為曼斯菲扳平。美聯社
杜沙特於38分鐘因傷退下火線。美聯社
伊斯為阿仙奴奠勝。美聯社
但曼斯菲展現出頑強鬥志，他們上半場錄得11次射門，是「兵工廠」自2022年4月以來，各項賽事上半場被射門次數最多的一次。換邊後，曼斯菲把握阿仙奴小將馬里森門傳球失誤，由後備入替的威爾伊雲斯射破阿列沙巴拿加的十指關追成 1：1。阿迪達見形勢不妙，隨即換入伊斯及添巴；66分鐘，伊斯在禁區內勁射掛網，助阿仙奴以2：1擊敗曼斯菲，晉身足總盃8強。

杜沙特、卡拉科利傷出

阿仙奴雖然晉級保四冠王夢，但今場增添兩名傷兵。阿迪達賽後談及因傷退下火線的杜沙特和卡拉科利：「兩人都感到輕微不適，他們的情況已不適合繼續作賽。觀察過今仗的場地條件後，我們早已預料到這種可能性，因此必須將他們換走，保護他們。」

