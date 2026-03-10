英足盃│韋斯咸互射12碼贏賓福特 查洛保雲、伊戈泰亞高各入2球夠精彩

英格蘭足總盃第5圈最後一仗在周一晚上演，戲碼還是韋斯咸主場對賓福特的倫敦打吡(West Ham United vs Brentford)，雙方踢得精彩。鐵錘幫憑攻擊皇牌查洛保雲一入球一12碼而兩度領先，但客軍賓福特亦有射手伊戈泰亞高回敬入球和12碼各一，彼此於法定時間賽和2:2。兩軍於加時無進帳，要以極刑大戰分勝負，主隊5輪全中，賓福特則有翼鋒丹高奧達拉於第2輪「挑射」宴客，韋斯咸互射12碼贏5:3晉級。

查洛保雲、伊戈泰亞高各入2球

今場倫敦打吡鬥得精彩，韋斯咸先有查洛保雲門前快腳射入，但賓福特落後不久扳平，中堅彌敦哥連斯頭槌攻門，射手伊戈泰亞高輕微改變方向入網。主隊完半場前獲得12碼，查洛保雲主射中鵠，梅開二度助球隊再次領先。賓福特換邊後有米高卡約迪在禁區內被推跌得到極刑，伊戈泰亞高操刀穩穩命中，與保雲一樣收錄包含12碼的梅開二度，雙方法定時間賽和2:2。

丹高奧達拉12碼「挑戰」被接實

兩軍於加時無進帳，需互射12碼分勝負，查洛保雲和伊戈泰亞高各自為球隊首輪主射命中，第2輪韋斯咸鋒將卡斯迪蘭奴斯先射入，賓福特右翼丹高奧達拉緊接主射，他選擇「挑射」中間，但軟弱無力被韋斯咸門將艾路拿輕鬆接實。鐵錘幫之後3輪全部命中，極刑大戰贏5:3晉級。