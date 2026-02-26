歐聯│雲尼斯奧斯無懼爭議 沿用首回合動作慶祝入球 首次淘汰賽兩回合都有士哥

皇家馬德里鋒將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinícius Júnior)上周在歐聯淘汰圈附加賽首回合，因入球慶祝動作和種族歧視事件而陷入風波，這名巴西鋒將在周三次回合無懼爭議，主場對賓菲加建功後走向角球旗跳舞慶祝，沿用首回合時帶挑釁性的慶祝動作。正是憑此子的入球和出色表現，皇馬贏2:1，總比數以3:1淘汰賓菲加入16強。

沿用角球旗跳舞慶祝動作

雲尼斯奧斯首回合作客賓菲加時，指控後者中場比列斯甸安尼以種族歧視言論辱罵自己，後者在事件未經調查下需在今場停賽一場，惹來外界熱議。同時他在建功後，走到賓菲加球迷前的角球區域跳舞慶祝，被指帶有挑釁性，成為賽事主角。此子在今仗次回合，因球隊攻擊皇牌基利安麥巴比倦勤，撐起皇馬鋒線，並在末後雙方賽和1:1呈膠著之際再做主角，接應中場費達歷高華維迪的妙傳，單刀冷靜燙射破網，領軍贏2:1，總比數勝3:1晉級。

教練、隊友支持聲援

雲尼斯奧斯採用首回合的慶祝動作再引來爭議，但他成為皇馬的晉級功臣，並首次於歐聯淘汰賽兩回合比賽中都有士哥。而他已連續5場各賽事為銀河稚隊有士哥，是2022年以來首次做到，另外他在歐聯淘汰賽累積14球，1球超越前輩尼馬成歷來於歐聯淘汰賽取得最多入球的巴西球員。

為皇馬先開紀錄的中場曹亞文尼，指雲尼斯奧斯就是有如此出色的表現；教練艾比路亞亦稱在麥巴比缺陣下，雲尼斯奧斯對球隊更重要。至於右閘阿歷山大阿諾特就為雲尼斯奧斯發聲：「我們贏下比賽，是想用足球說話，大家成功做到了。雲尼斯奧斯是能改變比賽走向的關鍵人物，是一位能決定比賽勝負，帶來獎盃的球員。」

