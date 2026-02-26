Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│雲尼斯奧斯無懼爭議 沿用首回合動作慶祝入球 首次淘汰賽兩回合都有士哥

足球世界
更新時間：12:53 2026-02-26 HKT
發佈時間：12:53 2026-02-26 HKT

皇家馬德里鋒將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinícius Júnior)上周在歐聯淘汰圈附加賽首回合，因入球慶祝動作和種族歧視事件而陷入風波，這名巴西鋒將在周三次回合無懼爭議，主場對賓菲加建功後走向角球旗跳舞慶祝，沿用首回合時帶挑釁性的慶祝動作。正是憑此子的入球和出色表現，皇馬贏2:1，總比數以3:1淘汰賓菲加入16強。

沿用角球旗跳舞慶祝動作

雲尼斯奧斯首回合作客賓菲加時，指控後者中場比列斯甸安尼以種族歧視言論辱罵自己，後者在事件未經調查下需在今場停賽一場，惹來外界熱議。同時他在建功後，走到賓菲加球迷前的角球區域跳舞慶祝，被指帶有挑釁性，成為賽事主角。此子在今仗次回合，因球隊攻擊皇牌基利安麥巴比倦勤，撐起皇馬鋒線，並在末後雙方賽和1:1呈膠著之際再做主角，接應中場費達歷高華維迪的妙傳，單刀冷靜燙射破網，領軍贏2:1，總比數勝3:1晉級。

教練、隊友支持聲援

雲尼斯奧斯採用首回合的慶祝動作再引來爭議，但他成為皇馬的晉級功臣，並首次於歐聯淘汰賽兩回合比賽中都有士哥。而他已連續5場各賽事為銀河稚隊有士哥，是2022年以來首次做到，另外他在歐聯淘汰賽累積14球，1球超越前輩尼馬成歷來於歐聯淘汰賽取得最多入球的巴西球員。

為皇馬先開紀錄的中場曹亞文尼，指雲尼斯奧斯就是有如此出色的表現；教練艾比路亞亦稱在麥巴比缺陣下，雲尼斯奧斯對球隊更重要。至於右閘阿歷山大阿諾特就為雲尼斯奧斯發聲：「我們贏下比賽，是想用足球說話，大家成功做到了。雲尼斯奧斯是能改變比賽走向的關鍵人物，是一位能決定比賽勝負，帶來獎盃的球員。」

相關報導：歐聯｜雲尼斯奧斯奠勝 皇家馬德里2：1挫賓菲加晉16強

相關報導：體壇早報｜意甲雙雄命運迥異 皇馬挫賓菲加晉級 曼聯負債增加

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
18小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
22小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
5小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
16小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
20小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
16小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
星島申訴王｜屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
04:59
星島申訴王｜盆菜被嫌劣食 屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
申訴熱話
6小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
6小時前