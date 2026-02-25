Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│麥巴比以世界盃為重 今晚不會為皇馬帶傷鬥賓菲加

足球世界
更新時間：20:12 2026-02-25 HKT
發佈時間：20:12 2026-02-25 HKT

皇家馬德里公布今晚(25日)歐聯淘汰圈附加賽次回合主場對賓菲加的大軍名單，攻擊皇牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)如傳聞般缺陣，攻擊重任將落在巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)身上。消息指麥巴比以今夏世界盃為重，就算其膝傷未致於無法披甲，都不會冒險，拒帶傷上陣。(Now638台周四凌晨4:00直播)

上周附加賽首回合皇馬作客賓菲加小勝1:0，今場仍然壓力巨大，但法國媒體《隊報》指麥巴比左膝舊患復發，不會在這場關鍵戰中上陣。銀河艦隊公布23人大軍名單，麥巴比果然如傳聞般缺陣，中堅甸恩胡積臣亦倦勤。知情人士透露，麥巴比一直受左膝外側韌帶的傷患困擾，他雖然能與球隊合練，但只是想確實了解自己的情況，在感覺不佳後最終確認缺陣。

今晚大軍名單榜上無名

而他會否在周一西甲主場對基達菲時披甲，仍是未知之數，但肯定不會冒險復出。消息稱其左膝傷勢未致於不能出場，但他是法國隊的靈魂人物，為免錯過這項球壇盛事，所以決定不會帶傷為皇馬出戰，只會在毫無傷痛的情況下，才會重返綠茵場。

不會為皇馬帶領披甲

事實上麥巴比今季已非首次缺席皇馬的關鍵比賽，去月西班牙盃16強作客阿爾巴塞特就不在大軍名單，球隊最終輸2:3；而西班牙超級盃4強鬥馬德里體育會時缺席，決賽不敵巴塞隆拿雖復出，但僅上陣14分鐘。而歐聯聯賽階段主場對曼城的關鍵一戰，他亦沒有出場，球隊輸1:2。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
7小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
11小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
4小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
03:41
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
5小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:30
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
8小時前
最強航母︱美福特號全艦爆渠噴糞 4600士兵大戰「黃金海」
最強航母︱美福特號全艦爆渠噴糞 4600士兵大戰「黃金海」
即時國際
9小時前
游飈離世丨游飈猝逝震驚娛樂圈 逾30年演藝生涯廣結人緣 眾星發文悼念 「一蚊JOE」：咱們在家鄉再聚
游飈離世丨游飈猝逝震驚娛樂圈 逾30年演藝生涯廣結人緣 眾星發文悼念 「一蚊JOE」：咱們在家鄉再聚
影視圈
5小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT