歐聯│麥巴比以世界盃為重 今晚不會為皇馬帶傷鬥賓菲加

皇家馬德里公布今晚(25日)歐聯淘汰圈附加賽次回合主場對賓菲加的大軍名單，攻擊皇牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)如傳聞般缺陣，攻擊重任將落在巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)身上。消息指麥巴比以今夏世界盃為重，就算其膝傷未致於無法披甲，都不會冒險，拒帶傷上陣。(Now638台周四凌晨4:00直播)

上周附加賽首回合皇馬作客賓菲加小勝1:0，今場仍然壓力巨大，但法國媒體《隊報》指麥巴比左膝舊患復發，不會在這場關鍵戰中上陣。銀河艦隊公布23人大軍名單，麥巴比果然如傳聞般缺陣，中堅甸恩胡積臣亦倦勤。知情人士透露，麥巴比一直受左膝外側韌帶的傷患困擾，他雖然能與球隊合練，但只是想確實了解自己的情況，在感覺不佳後最終確認缺陣。

今晚大軍名單榜上無名

而他會否在周一西甲主場對基達菲時披甲，仍是未知之數，但肯定不會冒險復出。消息稱其左膝傷勢未致於不能出場，但他是法國隊的靈魂人物，為免錯過這項球壇盛事，所以決定不會帶傷為皇馬出戰，只會在毫無傷痛的情況下，才會重返綠茵場。

不會為皇馬帶領披甲

事實上麥巴比今季已非首次缺席皇馬的關鍵比賽，去月西班牙盃16強作客阿爾巴塞特就不在大軍名單，球隊最終輸2:3；而西班牙超級盃4強鬥馬德里體育會時缺席，決賽不敵巴塞隆拿雖復出，但僅上陣14分鐘。而歐聯聯賽階段主場對曼城的關鍵一戰，他亦沒有出場，球隊輸1:2。