Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賀歲盃│足球結合偶像效應 熱爆大球場 COLLAR、Anson Lo、陳卓賢獻唱帶動氣氛

足球世界
更新時間：20:33 2026-02-21 HKT
發佈時間：20:33 2026-02-21 HKT

馬年賀歲盃今午(21)在香港大球場上演，吸引到14,089人入場。香港足球代表隊與FC首爾在法定時間賽和1:1，互射12碼贏5:4，順利捧盃賀歲。而今次的賀歲盃，更成功將足球與偶像效應結合，半場先有南韓巫師啦啦隊(lady wiz)勁歌熱舞應援，賽後大球場更變身演唱會，人氣女團COLLAR、男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）和盧瀚霆（Anson Lo）先後獻唱，熾熱氣氛熱爆大球場。

南韓巫師啦啦隊半場與球迷互動

今場賀歲盃半場期間，先有南韓巫師啦啦隊(lady wiz)勁歌熱舞應援，成員們在場內表演後，更走到場邊與球迷互動，將氣氛帶向高潮。

COLLAR、陳卓賢、Anson Lo賽後接力獻唱

完場頒獎禮後，球賽瞬間變身演唱會。本地人氣女團COLLAR率先登場，唱出《Home Run》及《暴走女團》，帶動現場氣氛。其後男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）接力獻唱，帶來兩首作品《DWBF》和《留一天與你喘息》，看台上的文化旅遊及體育局局長羅淑佩亦跟住Ian唱《DWBF》，非常投入。

足球結合偶像效應

當壓軸登場的盧瀚霆（Anson Lo）現身球場中央時，場面更見誇張。原本一片紅海的球迷看台，瞬間變成一片粉紅色燈海，其粉絲（神徒）的尖叫聲幾乎蓋過所有聲音，將大球場的氣氛推至另一個高峰，Anson Lo就唱出《Heartbreaker》和《Gimme Gimme》。最終一眾球星與偶像們在場內與球迷大合照，為這場新春盛事畫上完美句號。

相關報導：賀歲盃│港足互射12碼擊敗FC首爾封王 14089人入場賀歲

 相關報導：賀歲盃｜港隊捧盃開個好頭 盧比度：贏波非終點 而是希望球員成長

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
4小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
11小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
4小時前
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台網民「屈」香港海關偷親戚護照 遭圍剿發文認衰
兩岸熱話
11小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
2小時前
海洋公園最後一隻北極狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居關閉網民不捨：兩個禮拜前先見過.....
海洋公園最後一隻北極狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居關閉網民不捨：兩個禮拜前先見過.....
生活百科
9小時前
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
影視圈
6小時前