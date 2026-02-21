賀歲盃│足球結合偶像效應 熱爆大球場 COLLAR、Anson Lo、陳卓賢獻唱帶動氣氛

馬年賀歲盃今午(21)在香港大球場上演，吸引到14,089人入場。香港足球代表隊與FC首爾在法定時間賽和1:1，互射12碼贏5:4，順利捧盃賀歲。而今次的賀歲盃，更成功將足球與偶像效應結合，半場先有南韓巫師啦啦隊(lady wiz)勁歌熱舞應援，賽後大球場更變身演唱會，人氣女團COLLAR、男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）和盧瀚霆（Anson Lo）先後獻唱，熾熱氣氛熱爆大球場。

南韓巫師啦啦隊半場與球迷互動

今場賀歲盃半場期間，先有南韓巫師啦啦隊(lady wiz)勁歌熱舞應援，成員們在場內表演後，更走到場邊與球迷互動，將氣氛帶向高潮。

COLLAR、陳卓賢、Anson Lo賽後接力獻唱

完場頒獎禮後，球賽瞬間變身演唱會。本地人氣女團COLLAR率先登場，唱出《Home Run》及《暴走女團》，帶動現場氣氛。其後男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）接力獻唱，帶來兩首作品《DWBF》和《留一天與你喘息》，看台上的文化旅遊及體育局局長羅淑佩亦跟住Ian唱《DWBF》，非常投入。

足球結合偶像效應

當壓軸登場的盧瀚霆（Anson Lo）現身球場中央時，場面更見誇張。原本一片紅海的球迷看台，瞬間變成一片粉紅色燈海，其粉絲（神徒）的尖叫聲幾乎蓋過所有聲音，將大球場的氣氛推至另一個高峰，Anson Lo就唱出《Heartbreaker》和《Gimme Gimme》。最終一眾球星與偶像們在場內與球迷大合照，為這場新春盛事畫上完美句號。

