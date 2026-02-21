賀歲盃｜港隊捧盃開個好頭 盧比度：贏波非終點 而是希望球員成長

港隊在賀歲盃擊敗FC首爾捧盃，賽後暫代主教練盧比度及最佳球員龐焯熙出席賽後記者會，分享奪冠喜悅。盧比度強調獎盃雖美，但球隊成長才是真正收穫；龐焯熙則坦言沒想過能正選上陣，感謝主場球迷營造的強大氣勢。

今仗港隊於20分鐘成功破蛋，由祖連奴門前頂成1：0。換邊後56分鐘，FC首爾基馬拉中路突破輕鬆射入扳平。之後雙方互有攻防，但是未能打破僵局，激戰90分鐘，踢成1：1。最終雙方互射12碼，隨著林樂勤操刀中鵠，港隊以6：5擊敗對手捧盃。盧比度在賽後記者會上難掩喜悅：「我很高興，因為我們終於可以為香港帶來一些東西。港隊在世界盃努力過但未能成功，今次這一支優秀的球隊做到了。這是一個快樂的時刻，農曆新年，每個人都可以享受一場表演和一場精彩的比賽。」

被問到如何看待球隊進步，盧比度展現出與別不同的視角：「我看待結果的方式和別人不同 。對我來說，結果不是贏波，而是看到球員如何成長、如何進步。贏得獎盃很美好，球員開心，亦有助建立信心。但現在我們必須專注於作客印度那場真正的官方比賽。即使未能出線，也要踢好比賽。結果不是關於勝負，而是關於我們未來兩年如何發展。這才是主要問題，而對此我有一個計劃。」談到與一眾本地教練合作，盧比度特別提及助教朱志光：「我15年前已認識朱Sir，他經驗豐富，是我學習的對象。」

而現年22歲的門將龐焯熙全場多次化險為夷，當選賽事最佳球員。他坦言對自己獲得正選感到驚喜：「首先好多謝教練畀呢個機會我。好多謝球迷，氣氛好好，好有威力，所以踢落去都好興奮。」

記者、攝影：廖偉業