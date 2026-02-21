英超│阿仙奴連和2輪後出戰熱刺 阿迪達：我字典無「甩轆」兩個字 指仍處爭冠有利位置

阿仙奴連續兩輪英超賽和，雖然仍位列榜首，但在踢多一場外僅領先5分，明晚聯賽北倫敦打吡作客熱刺不容有失。領先優勢大減，但槍手領隊阿迪達沒有陷入恐慌，矢言在他的字典內沒有「甩轆」這兩個字，並指球隊仍處於爭冠有利位置，有信心保持優勢到季尾。(Now621、611台周一凌晨0:30直播)

阿迪達指「甩轆」從不在他腦海中

過去兩輪英超阿仙奴接連賽和賓福特和狼隊，近8輪僅得3勝4和1負，期間合共失掉11分。該隊原本遙遙領放，到目前在踢多一輪下，只比曼城多5分，換句話說他們手上僅得2分優勢，而槍手之後還會與藍月正面交鋒，如果落敗榜首位置隨時拱手相讓。在剛輪作客2:2被狼隊逼和後，媒體大篇幅報導阿仙奴又「甩轆」，阿迪達表示這詞語不在其字典內：「(『甩轆』)這個用詞，不存在我的字典裡。我不會用這種視角去看問題，因為我不覺得有人故意去『甩轆』，沒有球員會有這種意圖。我個人絕對不會用這個用詞。」

指仍在爭冠有利位置

阿迪達續指要接受和消化失分的事實，而且球隊目前仍處於有利位置，有信心可以將優勢帶到尾。同時他認為近年多次接近冠軍，最終雖未能完成任務，但總比無機會好，「你越是頻繁接近這種位置，就越有可能奪冠。歐聯一樣，如果你20年都不入8強、4強，就沒有機會捧盃。」

