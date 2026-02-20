英超｜維卡里奧欲重返意甲投國米 熱刺或掀起主力離隊潮

熱刺剛解僱主帥湯馬士法蘭克，惟球隊「地震」似乎未止。意大利轉會專家羅馬諾（Fabrizio Romano）稱，門將古里莫維卡里奧對於今夏轉投國際米蘭，持「完全開放」態度，這名曾效力卡利亞里及安波里的門將，對加盟「藍黑軍團」極感興趣。

維卡里奧或會離開熱刺。法新社

羅馬諾稱維卡里奧對加盟國際米蘭持開放態度。法新社

熱刺人腳或面臨大洗牌。法新社

羅馬諾：維卡里奧向國米投誠

據《GiveMeSport》的報道，羅馬諾在最新的影片中透露，維卡里奧目前在國米的收購名單中名列前茅，而且心意是雙向奔走。羅馬諾指出：「維卡里奧對國米展現出完全開放的態度，他非常渴望加入國米。」事實上，在普斯迪高古（Ange Postecoglou）執教熱刺初期，維卡里奧曾接近加盟國米，惟最終選擇投奔英超。

熱刺人腳面臨大洗牌

熱刺目前在英超排在第16位，即便今季之後續戰英超，但今夏或面臨大規模人員流動。除了維卡里奧，借將高路梅安尼（Randal Kolo Muani）幾乎肯定在季後重返巴黎聖日耳門；從拜仁借用的祖奧包連夏（Joao Palhinha）能否留隊亦存疑。此外，小將馬菲斯泰爾（Mathys Tel）在1月已透露離隊意願，主力基斯甸羅美路（Cristian Romero）、雲迪雲（Micky van de Ven）及貝治華（Lucas Bergvall）均受到其他球會垂青。