英超│杜陀救火「耍家」 承諾100%帶領熱刺護級成功 上任即做一件事振奮士氣

熱刺早前辭退主教練湯馬士法蘭克(Thomas Frank)，聘請從未在英超執教的杜陀(Igor Tudor)接手，做救火主帥領軍至季尾，他上任首戰就要接受北倫敦打吡的挑戰，明晚(22日)英超主場硬撼死敵阿仙奴。這名一代克羅地亞中堅過往曾在拉素和祖雲達斯「救火」，俱取得好成績，他承諾一定可以帶領球隊護級，同時他上任後即率隊外出聚餐團建，振奮士氣。(Now621、611台周一凌晨0:30直播)

杜陀被稱為「救火教練」

球員時代大部份時間在祖雲達斯度過的杜陀，掛靴後先在祖國克羅地亞班霸夏德展開執教生涯，之後到過希臘和土耳其，再重返熟悉的意大利，期間亦教過法甲馬賽。這名性格率直的47歲教頭，從未在英格蘭球壇打滾，熱刺突然聘請他，並簽約到季尾，風險極大。然而他在24年3月接掌拉素，領軍在最後9輪意甲收錄5勝3和1負的佳績，後上取得第7名獲歐霸門卷。到25年3月底，他再次出任救火主帥接手祖雲達斯，成功挽救球隊在最後9輪聯賽錄5勝3和1負，保住聯賽第4名的歐聯資格。

承諾一定可以領軍護級

杜陀救火的確「耍家」，目前熱刺於已跌至16位，距離降班區域只有5分差距，他周五首次以熱刺主帥身份出席記者會時承諾一定會領軍護級：「我百分百肯定熱刺不會降班，我有這樣的信心。因為我從過去一周看到球員的質量，這支球隊有巨大的潛力，今仗就算只有13名球員可用，但都是好球員。」他續指知道外界稱他為「救火教練」，但自己不會理會外界的聲音，因為接受太多訊息反而會讓自己迷失，所以做好自己就夠。

打吡前安排聚餐振奮士氣

而擅長鼓舞球員的他，甫上任即搞團建振奮士氣，他和教練團帶隊到距離熱刺主場不足5英里的一間希臘-塞浦路斯餐廳聚餐，在北倫敦打吡前凝聚士氣。從照申所見，熱刺球員包括沙維西蒙斯、迪積史賓斯、比蘇馬、烏杜治、奇雲丹素、古里莫維卡里奧、柏度樸路、雲迪雲共十多位球員出席，此舉得到球迷一致讚賞。

