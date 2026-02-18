Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼聯｜前曼聯球員連格下一站巴西？ 傳與巴甲升班馬雷莫談判

足球世界
更新時間：20:42 2026-02-18 HKT
發佈時間：20:42 2026-02-18 HKT

前曼聯球星連格（Jesse Lingard）的職業生涯或再有令人意外的轉折。這位33歲的英格蘭中場在與韓職球隊FC首爾不歡而散後，目前為自由身。據巴西媒體《Globo》報導，他正與巴甲球隊雷莫（Remo）進行談判，有望轉戰南美，展開其職業生涯新一頁。

有望轉戰巴甲展開新一頁

此前，連加特曾與幾支意甲球隊、飛燕諾及域斯咸等傳出緋聞，但如今看來他將情定巴西。據報，巴甲升班馬雷莫已向連格提出正式報價，雙方正就這宗令人意外的轉會進行談判。雷莫上季成功升班，但今季開局不順，目前僅錄得兩和一負，在聯賽榜排第16位。如果連格最終成行，他將會在巴甲賽場上與一些熟悉的面孔重逢，包括效力哥連泰斯的另一位前曼聯球星迪比（Memphis Depay），以及彭美拉斯的中場安達斯彭利拿（Andreas Pereira）。

以習負面對負評

連格的職業生涯起起伏伏，亦曾備受外界批評，但他上月接受《天空體育》訪問時表示，自己已對負評「百毒不侵」：「無論在足球場內外，人生總會遇到困難的時候，當你踢得不好，你會受到球迷的抨擊。你必須經歷這些並從中學習。我現在已經達到一個不在乎任何人說什麼或想什麼的境界。說到底，那都只是空話。」他承認自己「愛跳舞」的活潑形象，多年來可能被外界誤解，他續說：「人們覺得他總是在胡鬧，說他總是在跳舞。我當然會跳舞，我喜歡在對的時間和對的地點跳舞。但當我在訓練場上或比賽日，我就是100%的工作模式。」

