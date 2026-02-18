英超｜曼聯拒就拉舒福特轉會費向巴塞讓步 堅持2600萬鎊已屬超值
更新時間：15:46 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:46 2026-02-18 HKT
曼聯已向巴塞隆拿表明強硬立場，休想以「折扣價」永久簽下英格蘭國腳前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）。這位英格蘭國腳自去年夏天外借至魯營後表現出色，在34場比賽中攻入10球並交出13次助攻，令巴塞方面下定決心將其正式收歸旗下。根據雙方去年的租借協議，當中包含一條價值2600萬鎊(約2億7000萬港元)的季末買斷條款。
曼聯澄清願意減價傳聞
然而，眾所周知，這家加泰隆尼亞豪門正受財困問題影響，因此希望能在原定的價格上尋求折讓。不過，曼聯方面對此毫不讓步，並認為對於一名28歲的當打國腳來說，這個價格已經相當合理。據報，曼聯對西班牙方面傳出他們願意談判減價的消息感到驚訝，並強調事實並非如此。
出售福仔慳30萬鎊周薪
出售拉舒福特將為曼聯節省每周約31.5萬英鎊的薪金支出。此外，隨著卡斯米路（Casemiro）和查頓辛祖（Jadon Sancho）預計將會離隊，球會還能再節省每周62.5萬英鎊的薪酬，這將為他們在夏季轉會市場上提供更大的操作空間。據悉，曼聯計劃在今夏簽下一名防守中場，並可能引入一名前鋒。
