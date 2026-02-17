Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高級組銀牌決賽｜劉智樂望率流浪撼大埔爭首冠 「新鮮戲碼」望球迷入場支持

足球世界
更新時間：12:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-17 HKT

高級組銀牌決賽周三（18日）下午3時正於旺角大球場上演，大埔與標準流浪爭奪本季首盃。流浪前鋒劉智樂賽前表示，球隊經歷季中調整後已重拾佳態，默契與打法漸入佳境，期望在年初二為球迷送上一場精彩對決，並以冠軍報答老闆支持。

流浪今季走勢猶如坐過山車，季初一度領先，季中經歷調整。劉智樂回顧球隊表現時指：「球隊總會有高低起伏，自己唯有喺個訓練度再做好 ，令到自己同球隊進步。」他認為球隊已重拾佳態 ，球員默契亦大為提升：「慢慢來，每一場波去做好。到近排嘅成績，好似開始球隊搵到個打法，球員嘅默契都好咗好多，我相信我哋喺一個低谷，叫做可以調整返上嚟，去迎接呢場比賽。」
對於外界指流浪四日兩戰體能輸蝕，劉智樂笑言毫無壓力：「老闆冇畀壓力一定要贏冠軍，我哋季前目標係入決賽，已經做到第一步。包袱唔大，可以放膽去踢，球員一定想贏每場波，尤其係決賽。」

劉智樂近日再度入選港隊，他表示：「咁當有機會去入選嘅時候，就希望可以盡力去表現好自己，為香港隊去付出。 」省港盃時跟隨港隊暫代主教練盧比度（Chino）出戰，他指雖然練習次數不多，但Chino戰術清晰，能在短時間內讓球員領會要求。

今次是劉智樂職業生涯近十年首度出戰銀牌決賽，他期望以新鮮戲碼吸引球迷入場，更趁機向讀者拜年：「新年快樂，恭喜發財，身體健康！希望初二大家可以抽時間入場，睇場好波。我自己踢咗差不多十年，第一次踢銀牌，呢個新鮮感值得大家支持！」


記者、攝影：廖偉業

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
17小時前
移英「多仔婆女星」全家低調返港 極大膽自爆閨房秘密 七年抱三有秘訣？
移英「多仔婆女星」全家低調返港 極大膽自爆閨房秘密 七年抱三有秘訣？
影視圈
14小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
14小時前
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
投資理財
6小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
16小時前
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
20小時前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
3小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》
郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》
影視圈
19小時前
王菲在今年央視春晚所配戴的耳環，再次成為網絡熱話。央視截圖
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
3小時前