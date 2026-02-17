高級組銀牌決賽｜劉智樂望率流浪撼大埔爭首冠 「新鮮戲碼」望球迷入場支持

高級組銀牌決賽周三（18日）下午3時正於旺角大球場上演，大埔與標準流浪爭奪本季首盃。流浪前鋒劉智樂賽前表示，球隊經歷季中調整後已重拾佳態，默契與打法漸入佳境，期望在年初二為球迷送上一場精彩對決，並以冠軍報答老闆支持。

流浪今季走勢猶如坐過山車，季初一度領先，季中經歷調整。劉智樂回顧球隊表現時指：「球隊總會有高低起伏，自己唯有喺個訓練度再做好 ，令到自己同球隊進步。」他認為球隊已重拾佳態 ，球員默契亦大為提升：「慢慢來，每一場波去做好。到近排嘅成績，好似開始球隊搵到個打法，球員嘅默契都好咗好多，我相信我哋喺一個低谷，叫做可以調整返上嚟，去迎接呢場比賽。」

對於外界指流浪四日兩戰體能輸蝕，劉智樂笑言毫無壓力：「老闆冇畀壓力一定要贏冠軍，我哋季前目標係入決賽，已經做到第一步。包袱唔大，可以放膽去踢，球員一定想贏每場波，尤其係決賽。」

劉智樂近日再度入選港隊，他表示：「咁當有機會去入選嘅時候，就希望可以盡力去表現好自己，為香港隊去付出。 」省港盃時跟隨港隊暫代主教練盧比度（Chino）出戰，他指雖然練習次數不多，但Chino戰術清晰，能在短時間內讓球員領會要求。

今次是劉智樂職業生涯近十年首度出戰銀牌決賽，他期望以新鮮戲碼吸引球迷入場，更趁機向讀者拜年：「新年快樂，恭喜發財，身體健康！希望初二大家可以抽時間入場，睇場好波。我自己踢咗差不多十年，第一次踢銀牌，呢個新鮮感值得大家支持！」



記者、攝影：廖偉業