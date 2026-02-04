Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英聯盃│阿迪達突破4強樽頸 率阿仙奴相隔近6年首入盃賽決賽 瞄準四冠：「贏完一個好快第二個」

足球世界
更新時間：12:02 2026-02-04 HKT
發佈時間：12:02 2026-02-04 HKT

周二英格蘭聯賽盃4強次回合，阿仙奴主場1:0挫車路士，兩回合計贏4:2，率先躋身決賽。今次是槍手繼2020年的英格蘭足總盃後，相隔接近6年首入盃賽決賽，球隊期間曾4度於準決賽止步，主帥阿迪達率隊突破樽頸後直言，如果在聯實盃捧盃會提升球隊各層面的信心，贏完一個錦標好快有第二個，向今季四冠的目標進發﹗

兩回合雙殺車路士

首回合阿仙奴作客史丹福橋球場贏3:2，今仗次回合以保持領先優勢為主要任務，專注防守下令車路士14次射門，只有2次命中目標兼無法取得士哥。反觀他們全場5次起腳，靠後備上陣的夏維斯於補時7分鐘接應中場迪格蘭賴斯的妙傳，單刀扭過藍獅門將羅拔山齊士射入贏1:0，兩回合雙殺車路士，總比數勝4:2，將會與曼城或紐卡素的勝方爭冠。

近6年首次躋身盃賽決賽

槍手領隊阿迪達矢言入決賽意義重大：「這是一個意義重大的晚上，以完美的方式落幕。我們知道這是一場艱苦的比賽，但我們表現出色，亦理解到對方教練的戰術安排，最終在這場勝負只在毫釐之間的比賽贏出。」在2019年尾接手阿仙奴的阿迪達，用了6年的時間領軍重新成為頂級強隊，但他除了在首季率隊贏得足總盃，以及於23年夏天取得季前社區盾錦標外，未曾進入任何盃賽決賽，期間4度於準決賽階段止步，包括20至21球季歐霸、21至22球季聯賽盃，以及去季的聯賽盃和歐聯，如今終於突破樽頸，相隔近6年首入盃賽決賽。

阿迪達有信心向四冠目標進發

而球隊除了英聯盃外，英超目前高踞榜首，足總盃和歐聯的旅程仍然繼續，阿迪達指如贏得聯賽盃冠軍，有信心完成四冠夢：「贏得聯賽盃冠軍，能提升球隊各個層面的信心、能量和信任。當你贏得一次冠軍後，第二次就更容易了。球員們更加堅信，不管對手是誰，我們都能一路走到最後。」

阿仙奴球員慶祝近6年首入盃賽決賽。法新社
阿迪達突破樽頸，帶領阿仙奴時隔近6年再入盃賽決賽。法新社
