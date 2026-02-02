英超│卡域克領曼聯3連勝追平艾摩廉紀錄 紅魔成英超最長連勝和不敗之師

曼聯周日英超在驚濤駭浪下主場3:2擊敗富咸，聯賽連勝走勢增至3場，成為目前英超最長連勝之師，同時以7場成不敗走勢最長的球隊。而該隊看守主教練卡域克上任後3戰全勝，追平前任魯賓艾摩廉在任時聯賽最長連勝走勢，而後者總共帶領紅魔踢了47場。

卡域克領曼聯3連勝 追平艾摩廉47場最好走勢

今場曼聯在一度領先2球下，末段接連失守被追和，幸好他們沒有自爵亂陣腳，補時4分鐘由射手班捷文施斯高奠定勝局，驚險贏3:2。連同過去兩輪分別擊敗曼城和阿仙奴，紅魔於英超已3連勝，是目前整個聯賽中連勝場數最多的球隊。而曼聯自去年12月27日起，在英超未輸過，近7輪收錄4勝3和，亦是期內不敗場數最多的球隊。

卡域克帶領曼聯於英超收錄3連勝。路透社

卡域克帶領曼聯於英超收錄3連勝。路透社

7場未輸過成英超目前最長不敗走勢

紅魔3連勝都在卡域克麾下取得，他用3仗就完成了前任魯賓艾摩廉要花47場才做到的走勢。艾摩廉在任逾1年，帶隊踢了47場英超，只試過一次於聯賽收錄3連勝，就是今季第7至9輪，接連擊敗新特蘭、利物浦和白禮頓，如今卡域克帶隊僅3周就輕鬆做到。

相關報導：英超│曼聯3:2富咸飽吃驚風散 補時1分鐘被追和 施斯高絕殺奠勝

相關報導：英超│曼聯今晚10點對富咸 卡域克接手後最輕鬆一戰 不敢放鬆：今場先難踢﹗