英超│曼聯今晚10點對富咸 卡域克接手後最輕鬆一戰 不敢放鬆：今場先難踢!

曼聯看守主教練卡域克(Michael Carrick)上任後，連續贏出兩場「Big6」大戰，今晚英超主場遇上富咸，外界認為是他接手球隊後最輕鬆一戰。然而這名44歲少帥不敢掉以輕心，矢言富咸僅比他們少4分和落後一位，彼此實力非常接近，今場先難踢。(Now621台今晚10:00直播)

曼聯與阿仙奴的比賽，美聯社

卡域克指今場富咸先難踢

卡域克接替魯賓艾摩廉成為曼聯主帥後，先在英超主場2:0技術性擊倒曼城；上輪就作客3:2挫阿仙奴，接連戰勝聯賽頭兩位球隊。今場對手富咸並非「Big6」球隊，加上紅魔又有主場之利，外界認為他們應可輕鬆取勝，但卡域克指今場先難踢：「富咸狀態正佳，聯賽排名和我們相近，其成績絕非偶然，今場對我們是巨大挑戰。這樣的比賽才是最難踢，肯定是一場極度嚴峻的考驗﹗」

富咸與白禮頓足球會的比賽，美聯社

叫球員要全心準備

這名一代中場呼籲球員要打醒十二分精神：「我們面臨又一場較量，必須充分準備，以激情和專注應付每個對手。」同時他指比賽可以順利佔優，亦有機會陷入苦戰；有可能領先，亦有機會落後，所以要做好一切決準備。

富咸與列斯聯的比賽，新法社