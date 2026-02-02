英超│曼聯3:2富咸飽吃驚風散 補時1分鐘被追和 施斯高絕殺奠勝

曼聯周日英超主場對富咸，一度領先2:0下，於85和補時1分鐘連失2球，被追和2:2。眼看連勝走勢被終止之際，射手班捷文施斯高(Benjamin Sesko)挺身而出，接應般奴費南迪斯的傳中，轉身射掛網波，領軍絕殺贏3:2，紅魔順利將英超連勝走勢增至3場。

曼聯一度領先2:0

今場曼聯取得好開始，頂替受傷的柏德列多古任左翼的馬菲奧斯根夏，19分鐘右路硬闖入禁區被拉跌，球證直指12碼，但翻看VAR後證實犯規位置為禁區外，改判罰球。不過紅魔由B費開出罰球，中場卡斯米路銅頭一搖破網，先開紀錄。下半場56分鐘，卡斯米路一記直線妙傳，根夏狂抽網底，曼聯領先至2:0。

富咸末段吹起反擊號角

以為大局已定，客軍富咸末段吹起反擊號角，中鋒魯爾占美尼斯突破越位陷阱單刀起腳，紅魔中堅哈利馬古尼飛鏟阻止，但餘勢未止踢中前者足踝，球證判罰極刑。這名墨西哥前鋒親自操刀，先追回一球。到補時1分鐘，後備入替的鋒將奇雲山度士在左路與隊友配合後，推大位右腳燙射，皮球彎入遠柱死角，追和2:2。

富咸末段吹起反擊號角，魯爾占美尼斯搏到12碼並親自射入。路透社

奇雲山度士射入世界波，富咸於補時1分鐘追和2:2。路透社

施斯高轉身射入成3:2

曼聯被追和後沒有自亂陣腳，3分鐘後B費乖巧地在右路接應隊友的妙傳，再傳中入禁區，中鋒班捷文施斯高在12碼點接應，轉身右腳施射入網，最終險勝3:2，飽吃驚風散下全取3分，英超收錄3連勝，賽後重新升上第4位。