英超│利物浦艾基迪基被讚似兩位傳奇射手 透露兒時家貧無錢睇英超

利物浦前鋒艾基迪基(Hugo Ekitike)周六英超主場4:1大勝紐卡素時梅開二度，今季聯賽總入球數字踏入雙位數，剛好累積10球。前紅軍隊長謝拉特，大讚這名法國前鋒似昔日隊友、一代利物浦射手費蘭度托利斯，有速度和力量，並有助攻，他笑言自己兒時家貧無錢收看英超，但之後透過視頻了解其風格；而主帥史洛特指艾基迪基第2球突如其來窄角度腳面射遠柱破網，風格十足似一代巴西射手羅馬里奧。

謝拉特大讚似費蘭度托利斯

艾基迪基今仗在球隊落後一球下，於41和43分鐘極速連入2球，帶領紅軍反勝紐卡素。這名23歲法國鋒將近6場各賽事收錄4入球2助攻，本季各有戰線共有15個入球，英超賽場的入球總數剛好踏入雙位數，是紅軍的首席射手。此子的2個入球盡顯速度的射術，神奇隊長謝拉特直言他有昔日拍檔費蘭度托利斯的影子：「他很像托利斯。他總能把球從腳下處理出來，然後用腳尖彈射入網，每次看到他的比賽，我都會想起托利斯。他倆的入球類型很相似，在盲眼位給他空間，就會啟動，他速度太快，追不上的。」

艾基迪基：兒時家貧無錢睇英超

對於前隊長的稱讚，艾基迪基指很榮幸，惟他透露兒時未能從直播觀看托利斯的比賽：「說實話，以前我沒法收看英超。我媽媽負擔不起，所以根本看不到。」然而此子續指之後透過視頻觀看托利斯的比賽，知道他很厲害：「我很喜歡他，他是一位優秀的球員，我永遠不會把自己和他相提並論。但如果我能達到他的水平，甚至做得更好，就太好了。」

謝拉特讚艾基迪基似費蘭度托利斯。法新社

艾基迪基指自己兒時家貧，無錢收看英超。法新社

史洛特讚艾基迪基的風格，似羅馬里奧。法新社

史洛特讚有羅馬里奧影子

至於艾基迪基個人第2個入球，在接應隊友後場的地波長傳後，突然加速殺入禁居，趁對方守將壓逼時，快腳射遠柱破網。紅軍主帥史洛特指這射門風格，似足一代巴西射手羅馬里奧：「曾在荷蘭和巴西踢波的羅馬里奧，入過很多類似的士哥。說實話，那個入球看起來，很像羅馬里奧的風格。」

