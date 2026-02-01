英超│域斯有入球又有助攻 近10場6球2助攻現標王本色 同利物浦一位隊友最合拍

利物浦周六英超尾場主場4:1大勝紐卡素，鋒將域斯(Florian Wirtz)貢獻1入球1助攻，表現搶鏡。這名今季以1億1600萬鎊來投成為英超歷史標王的22歲鋒將，首次於單場英超收錄傳射，近10場各賽事共有6入球2助攻，表現逐漸匹配其天價轉會費。而他與今仗梅開二度的艾基迪基射別合拍，兩人本屆已互相送上3次助攻，成為英超最合拍的組合。

域斯首次於英超收錄入球+助攻

域斯今場41分鐘在禁區左路被包圍下突破成功，再橫傳予艾基迪基快腳射入，追平1:1。這名22歲德國鋒將換邊後策動進攻，再接應右翼穆罕默德沙拿的回傳，右腳射地波遠柱破網，為球隊射入第3球，紅軍最終在先失守下反勝4:1，以精彩表現全取3分。

近10場各賽事6球2助攻

標王域斯首度於英超賽場單場錄得傳射，他最近亦全面上力，近8輪英超收錄4入球2助攻，統計各項賽事過去10場更有6個士哥和2次助攻，開始匹配其天價轉會費。他矢言入波令自己信心大增：「我非常高興，我一直喜歡入球和助攻，以及幫助球隊贏得比賽。我希望繼續保持這樣的狀態，這會令我快樂，也會增強我的信心。」

艾基迪基今場梅開二度。路透社

艾基迪基今場梅開二度。法新社

艾基迪基最近入球停不了。法新社

利物浦主帥史洛特(左)大讚艾基迪基和域斯的連線。路透社

與艾基迪基互相送3次助攻

而域斯今仗妙傳艾基迪基先開紀錄，是他今季各賽事第3次助攻後者取得入球。艾基迪基同時亦3次助攻域斯破門，兩人相互連線合共製造6個入球，是英超所有進攻組合中最多，域斯喜言：「和艾基迪基在場上踢球真的很有趣。很高興今場又助攻給他，他之前也多次助攻我得分。」紅軍主帥史洛特亦大讚兩人：「域斯和艾基迪基的現合越來越有默契了。」同時史帥表示艾基迪基個人第2個入球，窄角度快腳射入，看起來有巴西名將羅馬里奧的風格，十分相似。

