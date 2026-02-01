英超｜利物浦2026年聯賽首勝 主場4：1挫紐卡素

利物浦今晨於英超主場迎戰紐卡素，以4：1大勝對手，暫時升上第5位。紅軍終於取得2026年英超首勝。

紐卡素於26分鐘差點先開紀錄，哈維班尼斯主射罰球中柱彈出。但先入波的仍是客軍，安東尼哥頓射地波破網。但他們的領先優勢只維持了5分鐘，利物浦於41分鐘憑艾基迪基的入球扳平，他接應域斯的傳中撞射入網。紅軍於2分鐘後更反超前，艾基迪基接應米路斯卻基斯的後場傳送，腳面將皮球彈入網，個人梅開二度，助球隊以2：1領先完半場。

艾基迪基梅開二度。美聯社

利物浦終於取得2026年英超首勝。美聯社

利物浦以4：1擊敗紐卡素。美聯社

艾基迪基單刀射斜 錯失「戴帽」機會

艾基迪基於下半場 51分鐘，有大好機會完成帽子戲法，但他單刀起腳做「大嘥鬼」，皮球偏望目標出底線。紅軍仍然於下半場再入兩球，67分鐘域斯接應穆罕默德沙拿的右路地波傳球，第一時間撞射破網。93分鐘，利物浦左路角球，紐卡素門將尼克普比出迎接波「牛油手」，皮球落在伊巴希馬干拿迪面前，他隨即起腳破網。

利物浦最終以4：1擊敗紐卡素，賽後以11勝6和7負得39分，暫時升上第5位，落後第4位的車路士1分。紐卡素則以9勝6和9負得33分，暫列第10位。