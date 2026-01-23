U23亞洲盃│中國門將李昊28次撲救 成功率100% 曾效力馬體會傳有望再外流

U23亞洲盃決賽於香港時間明晚(24日)11時開賽，國家隊將會硬撼日本U23，爭取首奪此賽事錦標。中國隊賽前不被看好，但球隊有鋼門李昊把關，此子由分組賽至準決賽的5場賽事保持不失，28次撲救全部成功，100%撲救成功率成為最強後盾。消息指這位曾踢過馬德里體育會青年軍的21歲門將，吸引多間歐洲豪門青睞，有望再度留洋。

李昊由分組賽至準決賽不失球

李昊在今屆U23亞洲盃3場分組賽都力保不失，協助球隊於只攻入1球的情況下，以1勝2和成為小組亞軍，首次殺入淘汰賽。8強他對實力強橫的烏茲別克共有8次撲救，助國足於法定時間和加時守和0:0，到互射12碼再做英雄撲點成功，率隊出線。上圈準決賽鬥越南亦再次堅守城池，令隊友無後顧之憂進攻大勝3:0。

28次撲救破近5屆新高

此子由分組至今5場都不失球，合共有28次撲救，刷新近5屆U23亞洲盃門將在單屆的最高撲救次數紀錄，同時亦是過去5屆單屆面對對手超過5次中目標攻門的門將中，首位撲救成功率達到100%。中國隊今場要爆冷擊敗2屆盟主日本隊首奪冠軍，李昊就是最關鍵的人物。

傳有歐洲豪門青睞

此外，目前於中超球隊青島西海岸效力的李昊，身價已升班2,000萬人民幣，受到上海海港等多支國內豪門青睞。消息人士指多間歐洲豪門球會一直留意其表現，包括今屆U23亞洲盃，有望得到賞識再次外流。他曾在2023年加入馬德里體育會青年軍，留洋兩年到25年初回國加盟青島西海岸。