英超│卡斯米路提前宣布離隊消息 知情人士：想讓曼聯及早規劃重組中場

曼聯中場卡斯米路(Casemiro)周四突然宣布今夏合約完結後離隊，提早4個月透露自己的決定。知情人士指這名快將踏入34歲的巴西中場，提前公布去向是想讓紅魔有更充裕的時間去規劃夏天轉會市場的行動，想清楚如何大規模重組球隊的中場線，據報他們已鎖定諾定咸森林的艾利諾安達臣(Elliot Anderson)和白禮頓的卡路士巴利巴(Carlos Baleba)為替補人選。

卡斯米路提早4個月公布離隊消息

2022年夏天從皇家馬德里來投的卡斯米路，合約到今夏屆滿，當中還有續約一年的條款，外界一直關注他的去向。此子周四終結外界的揣測，確認夏天約滿後離隊，結束4年的曼聯歲月。這名下月將滿34歲的中場，提早4個月透露自己的決定，有消息人士向《天空體育》表示一方面是為紅魔著想，令球會能提前規劃未來，在部署夏天的轉會行動時可以佔先機，另一方面亦可以讓自己的團隊與其他球隊接洽，及早落實下一家。

為曼聯著想及時規劃重組中場

在卡斯米路確認離隊後，據悉曼聯將會大規模重組中場，預計引入多達4名中場新援，當中以森林的英格蘭國腳艾利諾安達臣，以及白禮頓的全能悍將卡路士巴利巴為兩大首要目標。曼聯周日英超就會作客阿仙奴，卡斯米路落實去向後，全隊都可以專心備戰，爭取最好表現。

