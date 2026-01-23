Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡斯米路確認今夏告別曼聯 效力4年約滿離隊

足球世界
更新時間：01:32 2026-01-23 HKT
發佈時間：01:32 2026-01-23 HKT

曼聯官方宣布，中場卡斯米路（Casemiro）將在今夏約滿後結束其紅魔生涯。

卡斯米路在2022/23球季以高達6000萬鎊固定轉會費、外加1000萬鎊浮動條款，從皇家馬德里加盟。他在曼聯至今上陣 146次，射入21球，是紅魔奪得2022/23球季聯賽盃的功臣之一。

曼聯聯賽盃奪冠功臣

當時對紐卡素的決賽中，卡斯米路憑藉強大的制空能力攻入先開紀錄的頭鎚，曼聯最終以2：0擊敗紐卡素捧盃。在2024 年，他亦隨隊贏得足總盃冠軍。儘管曼聯近季成績起伏不定，但這名33歲巴西隊長在場上的拼勁，仍讓他成為奧脫福球迷最喜愛的球員之一。

卡斯米路確認今夏告別曼聯。法新社
卡斯米路確認今夏告別曼聯。法新社
卡斯米路為曼聯贏得兩座冠軍，包括2022/23球季的聯賽盃。路透社
卡斯米路為曼聯贏得兩座冠軍，包括2022/23球季的聯賽盃。路透社
卡斯米路每場都拼盡，職業精神備受肯定。路透社
卡斯米路每場都拼盡，職業精神備受肯定。路透社

「將畢生帶著曼聯精神前行」

面對即將劃上句號的紅魔生涯，卡斯米路發表感言表示：「我將會一生一世帶著曼聯的精神前行。從我第一天踏進這座美麗球場的那一刻起，我就感受到了奧脫福的激情，以及我現在與支持者們共同分享對這間特別球會的熱愛。」雖然曼聯近兩季整體成績一般，但卡斯米路每次落場都會竭盡所能，其職業態度備受肯定。

「餘下4個月將傾盡全力」

卡斯米路強調，在餘下的球季仍會傾盡全力：「現在還不是說再見的時候，在接下來的4個月裏，我們還有很多回憶要去創造。我們仍然有很多目標需要共同奮鬥；我的全部注意力將一如既往地放在竭盡全力幫助球會取得成功。」

隨著這名高薪功臣離隊，象徵著曼聯中場將在夏季進行大改革。卡斯米路最後感性地表示，無論未來去向如何，他對紅魔的情誼不會改變：「我會付出一切，去幫助球會取得成功。」曼聯官方則呼籲球迷在季尾最後一個主場日（對諾定咸森林），到現場送別這名曾為球隊帶來兩座錦標的中場大將。

