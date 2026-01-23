英超｜卡斯米路將離隊 曼聯將與明奈談新約鞏固中場線

隨着卡斯米路宣布今夏離開曼聯，紅魔為鞏固中場線已有動作。根據《天空體育》的消息指，曼聯已經準備好與明奈展開續約談判，提供與隊友待遇更看齊的新約。

明奈今季命運猶如坐過山車。在前主帥魯賓艾摩廉治下「冇運行」的他，經歷過長期坐冷板，更一度提出要求離隊的低谷。但艾摩廉被炒，換上卡域克掌帥印後，明奈重新邁向高峰；在卡域克首演，明奈首次獲得今季英超正選的機會，今晨更傳來他將獲得一紙新約的消息。

明奈今季於曼聯由離隊邊緣，走到有機會獲得加薪合約。路透社

明奈在卡域克首演，首次獲得英超正選機會。路透社

提高合約待遇 睇齊一隊隊友

《天空體育》的報道指，由於明奈是曼聯青訓出色，合約待遇比起其他由外會收購的一隊隊友較低。但這名20歲中場並不在艾摩廉的計劃中，而且明奈的合約尚餘18個月兼有啓動自動續約1年的項目，因此與他洽談新約並非之前需要優先處理的項目。

明奈之前因缺乏上陣機會而一度要求外借，盛傳拿玻里等球會均有興趣。隨着中場大將卡斯米路宣布今夏離開曼聯，紅魔立即為鞏固中場線努力。在這個時間點與明奈展開新約洽談，《天空體育》記者形容：「曼聯現在認為是正確的時機，整頓內部事務的同時，為球會的未來留住至關重要的年輕球員，明奈正是這項計劃的核心人物。」