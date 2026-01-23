Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡斯米路將離隊 曼聯將與明奈談新約鞏固中場線

足球世界
更新時間：06:35 2026-01-23 HKT
發佈時間：06:35 2026-01-23 HKT

隨着卡斯米路宣布今夏離開曼聯，紅魔為鞏固中場線已有動作。根據《天空體育》的消息指，曼聯已經準備好與明奈展開續約談判，提供與隊友待遇更看齊的新約。

明奈今季命運猶如坐過山車。在前主帥魯賓艾摩廉治下「冇運行」的他，經歷過長期坐冷板，更一度提出要求離隊的低谷。但艾摩廉被炒，換上卡域克掌帥印後，明奈重新邁向高峰；在卡域克首演，明奈首次獲得今季英超正選的機會，今晨更傳來他將獲得一紙新約的消息。

明奈今季於曼聯由離隊邊緣，走到有機會獲得加薪合約。路透社
明奈今季於曼聯由離隊邊緣，走到有機會獲得加薪合約。路透社
明奈在卡域克首演，首次獲得英超正選機會。路透社
明奈在卡域克首演，首次獲得英超正選機會。路透社

提高合約待遇 睇齊一隊隊友

《天空體育》的報道指，由於明奈是曼聯青訓出色，合約待遇比起其他由外會收購的一隊隊友較低。但這名20歲中場並不在艾摩廉的計劃中，而且明奈的合約尚餘18個月兼有啓動自動續約1年的項目，因此與他洽談新約並非之前需要優先處理的項目。

明奈之前因缺乏上陣機會而一度要求外借，盛傳拿玻里等球會均有興趣。隨着中場大將卡斯米路宣布今夏離開曼聯，紅魔立即為鞏固中場線努力。在這個時間點與明奈展開新約洽談，《天空體育》記者形容：「曼聯現在認為是正確的時機，整頓內部事務的同時，為球會的未來留住至關重要的年輕球員，明奈正是這項計劃的核心人物。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
23小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
17小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
6小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
18小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
13小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
8小時前
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
影視圈
12小時前