Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼城截利物浦胡 快將簽入馬克古希 只餘半年合約仍出價3000萬鎊

足球世界
更新時間：20:15 2026-01-16 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-16 HKT

意大利轉會專家羅馬諾周五透露，曼城快將簽下水晶宮中堅兼隊長馬克古希(Marc Guehi)，他們已向後者送上合同報價，並同時與水晶宮展開談判，預計很快成事。據報藍月為這名今夏約滿的守將，仍出價高達3000萬鎊，以銀彈擊敗一直青睞此子已久的利物浦。

據報曼城出價3000萬鎊搶人

曼城於2位中堅魯賓迪亞斯和加華度爾加入十字軍行列後，立即投入轉會市場，亦鎖定英格蘭中堅馬克古希。羅馬諾表示藍月在過去12小時就轉會取得重大進展，已向這名25歲中堅送上合同報價，並同時與水晶宮進行談判，務求盡快完成交易。古希與水晶宮的合約在6月屆滿，到時回復自由身無需轉會費，但《德國天空體育》指曼城仍出價3000萬鎊求購，出銀彈政策務求一定要得到此子。

藍月已送上合同報價

古希一直受利物浦青睞，去年夏天非常接近加盟紅軍，更已完成體測，但水晶宮主教練加斯拿因未能找到替代品而拒絕放人，令交易告吹。利物浦原本想今年夏天免費簽入他，如今大有機會被曼城截胡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
9小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
9小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
7小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
6小時前
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
突發
6小時前
《中年好聲音2》唱將陳俞霏陷假學歷風波？高調晒MBA證書淘寶價只需雙位數 網民嘲：真係精彩everywhere
《中年好聲音2》唱將陳俞霏陷假學歷風波？高調晒MBA證書淘寶價只需雙位數 網民嘲：真係精彩everywhere
影視圈
6小時前
單車男將共享單車扔落橋兼拍片惹公憤 LocoBike：已著手處理｜有片
00:27
單車男將共享單車扔落橋兼拍片惹公憤 LocoBike：已著手處理｜有片
突發
3小時前
黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關
黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關
影視圈
3小時前
近九成人體內殘留重金屬 常吃1類魚恐吞毒損害大腦增柏金遜病風險 醫生教吃2種蔬果排毒0%
近九成人體內殘留重金屬 常吃1類魚恐吞毒損害大腦增柏金遜病風險 醫生教吃2種蔬果排毒
食用安全
7小時前