英超│曼城截利物浦胡 快將簽入馬克古希 只餘半年合約仍出價3000萬鎊

意大利轉會專家羅馬諾周五透露，曼城快將簽下水晶宮中堅兼隊長馬克古希(Marc Guehi)，他們已向後者送上合同報價，並同時與水晶宮展開談判，預計很快成事。據報藍月為這名今夏約滿的守將，仍出價高達3000萬鎊，以銀彈擊敗一直青睞此子已久的利物浦。

據報曼城出價3000萬鎊搶人

曼城於2位中堅魯賓迪亞斯和加華度爾加入十字軍行列後，立即投入轉會市場，亦鎖定英格蘭中堅馬克古希。羅馬諾表示藍月在過去12小時就轉會取得重大進展，已向這名25歲中堅送上合同報價，並同時與水晶宮進行談判，務求盡快完成交易。古希與水晶宮的合約在6月屆滿，到時回復自由身無需轉會費，但《德國天空體育》指曼城仍出價3000萬鎊求購，出銀彈政策務求一定要得到此子。

藍月已送上合同報價

古希一直受利物浦青睞，去年夏天非常接近加盟紅軍，更已完成體測，但水晶宮主教練加斯拿因未能找到替代品而拒絕放人，令交易告吹。利物浦原本想今年夏天免費簽入他，如今大有機會被曼城截胡。