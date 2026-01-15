英聯盃│阿仙奴半個月6戰得5勝1和 期間23人出場 阿迪達輪換得宜

阿仙奴在周三英格蘭聯賽盃4強首回合作客車路士，用回大部份主力下贏3:2，先拔頭籌。今場是槍手近19日內第6場比賽，合共取得5勝1和的佳績，主教練阿迪達(Mikel Arteta)應記一功，期間他不停輪換戰將，在上述6仗中合共讓23位球員出場，輪換得宜保持不敗走勢。

19日內連踢6場 靠輪換取5勝1和

阿迪達在剛仗聯賽盃第3圈作客4:1贏樸茨茅夫時，安排多位副選出場，今場造訪勁敵車路士就安排大部份主力，包括比爾馬加希斯、威廉沙列巴、蘇比文迪、迪格蘭賴斯和布卡約沙卡等人正選，結果贏3:2在兩回合中先下一城。

阿迪達輪換得宜

事實上槍手板凳深厚，阿迪達在之前的英超聖誕新年快車期間，已不停輪換，特別是中前場人選，經常作出變動。上述6仗中，合共讓23位球員上陣，沒有一人在6場中全部正選，當中只4人在6場中悉數出場，包括蘇比文迪、馬田奧迪加特、加比爾馬加希斯和加比爾捷西斯。對此，阿帥表示：「考慮到賽程密集，每個人都會獲得出場時間，所以我很高興一眾傷兵們回歸。夏維斯復出，這提升了球隊的水平，我們需要他們。」

阿迪達輪換得宜。路透社

