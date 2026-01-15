Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英聯盃│加拿祖不愧為「聯賽盃先生」 場均0.62球遠高於其他戰線

足球世界
更新時間：11:18 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:18 2026-01-15 HKT

車路士在周三英格蘭聯賽盃4強首回合主場2:3不敵阿仙奴，最大收穫是鋒將阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)後備上陣梅開二度，終結近1個月的入球荒。而此子連續2場聯賽盃賽事入2球，職業生涯13次於此賽出場累積8球，場均0.62，遠高於其他應付過的所有比賽，不愧為「聯賽盃先生」。

後備上陣兩度抽射破網

阿歷真度加拿祖今場於53分鐘後備上陣，4分鐘後就近門抽射破網。到83分鐘，他在一次角球攻勢中再次右腳抽射命中，出場37分鐘就攻入2球。連同上圈8強作客3:1擊敗卡迪夫城時亦梅開二度，這名21歲阿根廷檳翼鋒今季聯賽盃3次出場共入4球，是球隊躋身準決賽的頭號功臣。

阿歷真度加拿祖梅開二度。法新社
阿歷真度加拿祖梅開二度。法新社
阿歷真度加拿祖梅開二度。法新社
阿歷真度加拿祖梅開二度。法新社
加拿祖在聯賽盃特別醒神。法新社
加拿祖在聯賽盃特別醒神。法新社
羅仙尼亞讚賞加拿祖。法新社
羅仙尼亞讚賞加拿祖。法新社

聯賽盃效率斷崖領先

而加拿祖進一步奠定「聯賽盃先生」的地位，他職業生涯13次於此賽事出場，合共攻入8球，場均達到0.62球。反觀他在歐聯11次披甲入2球，場均0.18球；英超106場累積17球，平均0.16球；足總盃14場2球，場均0.14球；歐霸21場2球，平均0.1球，聯賽盃的效率斷崖領先。

加拿祖於曼聯效力時，曾在2022至23球季贏得聯賽盃冠軍。路透社
加拿祖於曼聯效力時，曾在2022至23球季贏得聯賽盃冠軍。路透社

獲主帥羅仙尼亞大讚

該隊領隊羅仙尼亞亦大讚他：「加拿祖展示了他的實力，其他鋒將如柏度尼圖、艾斯迪華奧亦同樣出色。我說過後備上陣的球員很重要，他(加拿祖)今場就證明了這一點。」

相關報導：英聯盃│車路士2:3阿仙奴 羅仙尼亞遇首敗 「不會怪責球員」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
17小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
15小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
20小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
02:27
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
即時國際
5小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
5小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
19小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
3小時前