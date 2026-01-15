英聯盃│加拿祖不愧為「聯賽盃先生」 場均0.62球遠高於其他戰線

車路士在周三英格蘭聯賽盃4強首回合主場2:3不敵阿仙奴，最大收穫是鋒將阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)後備上陣梅開二度，終結近1個月的入球荒。而此子連續2場聯賽盃賽事入2球，職業生涯13次於此賽出場累積8球，場均0.62，遠高於其他應付過的所有比賽，不愧為「聯賽盃先生」。

後備上陣兩度抽射破網

阿歷真度加拿祖今場於53分鐘後備上陣，4分鐘後就近門抽射破網。到83分鐘，他在一次角球攻勢中再次右腳抽射命中，出場37分鐘就攻入2球。連同上圈8強作客3:1擊敗卡迪夫城時亦梅開二度，這名21歲阿根廷檳翼鋒今季聯賽盃3次出場共入4球，是球隊躋身準決賽的頭號功臣。

阿歷真度加拿祖梅開二度。法新社

聯賽盃效率斷崖領先

而加拿祖進一步奠定「聯賽盃先生」的地位，他職業生涯13次於此賽事出場，合共攻入8球，場均達到0.62球。反觀他在歐聯11次披甲入2球，場均0.18球；英超106場累積17球，平均0.16球；足總盃14場2球，場均0.14球；歐霸21場2球，平均0.1球，聯賽盃的效率斷崖領先。

獲主帥羅仙尼亞大讚

該隊領隊羅仙尼亞亦大讚他：「加拿祖展示了他的實力，其他鋒將如柏度尼圖、艾斯迪華奧亦同樣出色。我說過後備上陣的球員很重要，他(加拿祖)今場就證明了這一點。」

