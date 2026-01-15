英聯盃│車路士2:3阿仙奴 羅仙尼亞遇首敗 「不會怪責球員」

周三英格蘭聯賽盃4強首回合，車路士主場以2:3不敵阿仙奴，先吃悶棍。第2次帶領藍獅出戰的新帥羅仙尼亞，遇上入主以來首敗，但球隊與接近強陣出擊的槍手互有攻守，更一度主導比賽，球員們亦一直拚搏到最後，難怪這名41歲少帥亦相當滿意球隊的表現，直言不會怪責戰將。

兩次追近仍輸2:3

面對盡遣加比爾馬加希斯、威廉沙列巴、蘇比文迪、迪格蘭賴斯和布卡約沙卡等主力的阿仙奴，車路士全場仍然取得58%控球率，5次中目標攻門亦只比前者少1次，並靠後備上陣的鋒將阿歷真度加拿祖兩次抽射破網兩度追近，可是因後防組織不夠嚴密，被敵將賓韋特、約基利斯和蘇比文迪各入一球輸2:3，首回合先吃悶棍。

羅仙尼亞首敗但滿意球隊演出

羅仙尼亞上周二落實接掌藍獅，剛周末首次帶隊就在足總盃5:1大勝查爾頓，今場第2次領軍遇上敗仗，但他沒有失望：「我對球員們的投入和拚搏精神非常滿意。他們拚盡了全力，這是一場開放的比賽，大部份時間佔據了優勢，只要有些不集中而失第3球，但我不能怪責球員。全隊都願意為彼此奔跑，大家都展示了戰鬥精神。」