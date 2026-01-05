Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│除衫慶祝易出事 利物浦加普：「我以為我個入球已經係絕殺﹗」

足球世界
更新時間：14:57 2026-01-05 HKT
發佈時間：14:57 2026-01-05 HKT

利物浦前鋒加普在周日英超作客富咸時，補時4分鐘入波以為幫球隊奠勝，他脫去球衣瘋狂慶祝，豈料主隊在3分鐘後迅即逼和，最終雙方賽和2:2。這名荷蘭翼鋒重蹈熱刺射手李察利臣的覆轍，除衫慶祝出事，他賽後提及事件，直言自己以為是絕殺入球，豈料並非如此，全隊都非常失望。

返後備席富咸即刻追和

今場富咸和利物浦戰至90分鐘仍賽和1:1，鋒將加普於補時4分鐘門前撞入，為紅軍反超前2:1。此子建功後立即脫下球衣，與隊友一起瘋狂慶祝。他因此領到黃牌，並隨即被換走，由守將祖高美斯入替加強防守力。豈料他在後備席廂坐下不久，富咸中場夏里遜列特一記世界波遠射直飛死角掛網，追和2:2，鏡頭捕捉到加普一臉茫然。

加普：我當處堅信自己幫球隊奠勝

熱刺前鋒李察利臣近年兩次試過末段入波除衫慶祝，豈料被對手再入球而失分，包括22至23球季英超作客利物浦，在補時3分鐘頭槌頂入以為追和3:3，可是已故的迪亞高祖達1分鐘後再入波變成3:4。該仗有上陣的加普，今次就重蹈李察利臣覆轍成為主角，他賽後提及事件時表示：「我確實堅信自己的入球，是為球隊鎖定勝局。當我們經過整場鏖戰，到94分鐘終於突破僵局時，所有人都望到3分的曙光。可當我回後備席的瞬間，對方就以一個入球將我們的喜悅粉碎。這種落差令人難以接受，全隊都為這樣的結局感到深深失望。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
8小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
7小時前
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
15小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
22小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
20小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
5小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
6小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
15小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-04 13:25 HKT