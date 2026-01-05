英超│除衫慶祝易出事 利物浦加普：「我以為我個入球已經係絕殺﹗」

利物浦前鋒加普在周日英超作客富咸時，補時4分鐘入波以為幫球隊奠勝，他脫去球衣瘋狂慶祝，豈料主隊在3分鐘後迅即逼和，最終雙方賽和2:2。這名荷蘭翼鋒重蹈熱刺射手李察利臣的覆轍，除衫慶祝出事，他賽後提及事件，直言自己以為是絕殺入球，豈料並非如此，全隊都非常失望。

返後備席富咸即刻追和

今場富咸和利物浦戰至90分鐘仍賽和1:1，鋒將加普於補時4分鐘門前撞入，為紅軍反超前2:1。此子建功後立即脫下球衣，與隊友一起瘋狂慶祝。他因此領到黃牌，並隨即被換走，由守將祖高美斯入替加強防守力。豈料他在後備席廂坐下不久，富咸中場夏里遜列特一記世界波遠射直飛死角掛網，追和2:2，鏡頭捕捉到加普一臉茫然。

加普：我當處堅信自己幫球隊奠勝

熱刺前鋒李察利臣近年兩次試過末段入波除衫慶祝，豈料被對手再入球而失分，包括22至23球季英超作客利物浦，在補時3分鐘頭槌頂入以為追和3:3，可是已故的迪亞高祖達1分鐘後再入波變成3:4。該仗有上陣的加普，今次就重蹈李察利臣覆轍成為主角，他賽後提及事件時表示：「我確實堅信自己的入球，是為球隊鎖定勝局。當我們經過整場鏖戰，到94分鐘終於突破僵局時，所有人都望到3分的曙光。可當我回後備席的瞬間，對方就以一個入球將我們的喜悅粉碎。這種落差令人難以接受，全隊都為這樣的結局感到深深失望。」