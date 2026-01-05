Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼城失分兼損失2名中堅 再現中堅傷兵潮 哥迪奧拿擔心又崩盤

足球世界
更新時間：11:24 2026-01-05 HKT
發佈時間：11:24 2026-01-05 HKT

周日英超，曼城主場被車路士逼和1:1之餘，更有中堅魯賓戴亞斯和加華度爾傷出。連同正在養傷的史東斯，藍月僅餘卡胡辛洛夫和只能斷續出場的尼敦阿基兩名中堅，去季的中堅傷兵潮再次重來。再者防守中場位置亦遇上人手不足的問題，隨時像上屆般因中後場人腳不整而全面崩盤。

加華度爾、魯賓戴亞斯先後受傷

今場面對車路士，曼城先有左中堅加華度爾於51分鐘疑肉拉傷肌肉退下火線，30分鐘後另一中堅魯賓戴亞斯亦示意自己受傷要求換走，一場之內失去2位主力中堅。連同正在養傷未有復出時間的史東斯，藍月目前在中堅位置上，僅餘年輕穩定性不足的卡胡辛洛夫，以及經常受小問題困擾只能斷斷續續出場的尼敦阿基，人手嚴重不足。

上季因傷兵潮崩盤

再者防守中場位置亦遇上難題，高華錫長期養傷；尼干沙利斯於元旦日對新特蘭半場換走後，今仗沒有披甲；洛迪卡斯簡迪又未回復十足狀態，中後場中軸出現缺口，與上季初面對的問題相同。事實上藍月上季因中後場傷兵潮，一度於各賽事5連敗，並經歷13場只得1勝的走勢，之後在傷員陸續回歸，以及冬季轉會窗引援後才回穩。

相關報導：英超｜曼城94分鐘失守1：1車路士 兩連和落後阿仙奴6分

哥迪奧拿擔心再出事

該隊領隊哥迪奧拿擔心道：「加華度爾的情況不太好，戴亞斯就因為感覺有點不適，周一會見醫生後，我們才知道詳細的情況。當一組球員受傷時，情況會很艱難。我們有很多傷員，史東斯不知要缺席幾多個月，阿基又總是無法出場，加上加華度爾及戴亞斯都會缺陣。情況就是這樣，上季都發生過類似的事情。」哥帥續指今次會保持堅強，總會找到解決方法，但亦承認只能行一步走一步，逐場比賽去處理。

