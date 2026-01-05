Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城94分鐘失守1：1車路士 兩連和落後阿仙奴6分

足球世界
更新時間：07:11 2026-01-05 HKT
發佈時間：07:11 2026-01-05 HKT

曼城連續兩場和波失分。「藍月」今晨於英超主場迎戰沒有領隊的車路士，於 94分鐘失波，最終踢成1：1完場。曼城爭標再受打擊，落後阿仙奴6分之餘，今場還有魯賓戴亞斯和加華度爾傷出，哥帥賽後談及二人傷勢時表示「不樂觀」。

雷恩達斯42分鐘開紀錄

車路士剛與前領隊馬列斯卡「分手」，今場由青年軍教頭哥林麥法蘭（Calum McFarlane）暫代看守領隊。上半場第一個具威脅攻勢來自曼城，夏蘭特於39分鐘在禁區內拉大位隨即起左腳，但皮球中柱彈出。曼城於42分鐘開紀錄，雷恩達斯於左路起腳抽近柱高波，射破車路士門將菲臘佐真遜的十指關。曼城半場領先1：0。

車路士看守領隊麥法蘭與一眾教練，慶祝安素費南迪斯的入球。路透社
車路士看守領隊麥法蘭與一眾教練，慶祝安素費南迪斯的入球。路透社
加華度爾傷出。路透社
加華度爾傷出。路透社
曼城兩連和。路透社
曼城兩連和。路透社
安素費南迪斯94分鐘助車路士扳平。路透社
安素費南迪斯94分鐘助車路士扳平。路透社

車仔看守領隊半場變陣奏效

麥法蘭半場以安達利山度士入替艾斯達華奧，並由4後衛轉陣踢3-4-3，為《天空體育》評述的史杜列治盛讚調動令車路士中場更穩定。車路士下半場的表現有起色，49分鐘一次反擊，安素費南迪斯於禁區內施展「施丹轉身」後橫傳，但柏度尼圖近門起腳高出。72分鐘，後備上陣的利安戴納左路窄位起腳，被省中曼城守將後，再中曼城門將當拿隆馬彈出。「藍戰士」最終在94分鐘扳平，馬路古斯圖於右路一下變速，推過尼高奧萊利後傳中，遠柱的安素費南迪斯射門破網。

曼城以1：1被車路士逼和完場，繼上場賽和新特蘭後再次失分，賽後以13勝3和4負得42分續居次席，落後榜首的阿仙奴6分之餘，被第3位的阿士東維拉追至同分，僅以較佳得失球壓住對方。車路士則以8勝7和5負得31分，排在第5位，落後第4的利物浦3分。

戴亞斯、加華度爾傷出 哥帥：不樂觀

曼城失分之餘，戴亞斯和加華度爾均因傷退下火線，哥迪奧拿賽後表示：「看來不樂觀，且看未來幾日的發展。現實就是如此。『夫添』時就有競爭力和可以輪換，但現況就是這樣，我無法改變。」被問到再添傷兵後，買人計劃有否改變時，哥帥無奈地說：「不知道，沒有頭緒。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
7小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
7小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
12小時前
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
00:40
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
影視圈
7小時前
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
13小時前
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
8小時前
委內瑞拉總統馬杜羅穿的NIKE TECH運動服成為熱話。美聯社/NIKE
空襲委內瑞拉︱馬杜羅被捕運動服成亮點 網民：Nike變最大贏家
即時國際
9小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
14小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
19小時前