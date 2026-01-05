英超｜曼城94分鐘失守1：1車路士 兩連和落後阿仙奴6分

曼城連續兩場和波失分。「藍月」今晨於英超主場迎戰沒有領隊的車路士，於 94分鐘失波，最終踢成1：1完場。曼城爭標再受打擊，落後阿仙奴6分之餘，今場還有魯賓戴亞斯和加華度爾傷出，哥帥賽後談及二人傷勢時表示「不樂觀」。

雷恩達斯42分鐘開紀錄

車路士剛與前領隊馬列斯卡「分手」，今場由青年軍教頭哥林麥法蘭（Calum McFarlane）暫代看守領隊。上半場第一個具威脅攻勢來自曼城，夏蘭特於39分鐘在禁區內拉大位隨即起左腳，但皮球中柱彈出。曼城於42分鐘開紀錄，雷恩達斯於左路起腳抽近柱高波，射破車路士門將菲臘佐真遜的十指關。曼城半場領先1：0。

車路士看守領隊麥法蘭與一眾教練，慶祝安素費南迪斯的入球。路透社

加華度爾傷出。路透社

曼城兩連和。路透社

安素費南迪斯94分鐘助車路士扳平。路透社

車仔看守領隊半場變陣奏效

麥法蘭半場以安達利山度士入替艾斯達華奧，並由4後衛轉陣踢3-4-3，為《天空體育》評述的史杜列治盛讚調動令車路士中場更穩定。車路士下半場的表現有起色，49分鐘一次反擊，安素費南迪斯於禁區內施展「施丹轉身」後橫傳，但柏度尼圖近門起腳高出。72分鐘，後備上陣的利安戴納左路窄位起腳，被省中曼城守將後，再中曼城門將當拿隆馬彈出。「藍戰士」最終在94分鐘扳平，馬路古斯圖於右路一下變速，推過尼高奧萊利後傳中，遠柱的安素費南迪斯射門破網。

曼城以1：1被車路士逼和完場，繼上場賽和新特蘭後再次失分，賽後以13勝3和4負得42分續居次席，落後榜首的阿仙奴6分之餘，被第3位的阿士東維拉追至同分，僅以較佳得失球壓住對方。車路士則以8勝7和5負得31分，排在第5位，落後第4的利物浦3分。

戴亞斯、加華度爾傷出 哥帥：不樂觀

曼城失分之餘，戴亞斯和加華度爾均因傷退下火線，哥迪奧拿賽後表示：「看來不樂觀，且看未來幾日的發展。現實就是如此。『夫添』時就有競爭力和可以輪換，但現況就是這樣，我無法改變。」被問到再添傷兵後，買人計劃有否改變時，哥帥無奈地說：「不知道，沒有頭緒。」