英超｜沙列巴豪言阿仙奴要贏盡一切 劍指四冠王錦標
更新時間：14:38 2025-12-26 HKT
發佈時間：14:38 2025-12-26 HKT
發佈時間：14:38 2025-12-26 HKT
阿仙奴今季全面爆發，在英超及歐聯分組賽均高踞榜首，聯賽盃亦殺入四強，大有問鼎錦標之勢。陣中法國中堅威廉沙列巴（William Saliba）近日更豪言，球隊今季的目標是贏得所有參加的比賽，劍指史無前例的「四冠王」！
「我們能贏得所有比賽」
兵工廠在領隊阿迪達（Mikel Arteta）執教六年間，僅贏得過一次足總盃，今季面臨著巨大的爭標壓力。然而，沙列巴卻對球隊的實力充滿信心。當被問及是否有想過贏得多項錦標時，他毫不猶豫地回答：「當然有！因為我們知道，在我們參加的每一項競賽中，我們都知道我們能贏得它。過去三個賽季，我們在英超都很接近；上季我們也殺入了歐聯和聯賽盃的四強，所以我知道我們有能力贏得所有比賽。」
目標先奪取聯賽盃
沙列巴指球隊要以錦標來證明實力，首先要捧得聯賽盃：「我們現在必須開始贏得獎盃。球隊已躋身聯賽盃四強，還剩下三場比賽，我們必須在一月對陣車路士的比賽中完成任務。那將會是一場大戰，一場重要的打吡，所以我們必須繼續前進。在你的職業生涯結束時，我們計算的是獎盃，而聯賽盃就是其中之一。」
提醒隊友仍有很多變數
沙列巴明白在球季仍很漫長，什麼事情都可發生「我們知道現在還只是十二月，在足球世界裏事情可以很快發生變化。我們必須保持專注，繼續相信自己，繼續努力工作，因為重要的，是最後我們高舉獎盃的時候，而不是之前。」
最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
2025-12-25 14:33 HKT
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
2025-12-25 14:14 HKT
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
2025-12-25 12:03 HKT
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
2025-12-25 15:37 HKT
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
2025-12-25 10:00 HKT