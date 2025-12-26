英超｜沙列巴豪言阿仙奴要贏盡一切 劍指四冠王錦標

阿仙奴今季全面爆發，在英超及歐聯分組賽均高踞榜首，聯賽盃亦殺入四強，大有問鼎錦標之勢。陣中法國中堅威廉沙列巴（William Saliba）近日更豪言，球隊今季的目標是贏得所有參加的比賽，劍指史無前例的「四冠王」！

「我們能贏得所有比賽」

兵工廠在領隊阿迪達（Mikel Arteta）執教六年間，僅贏得過一次足總盃，今季面臨著巨大的爭標壓力。然而，沙列巴卻對球隊的實力充滿信心。當被問及是否有想過贏得多項錦標時，他毫不猶豫地回答：「當然有！因為我們知道，在我們參加的每一項競賽中，我們都知道我們能贏得它。過去三個賽季，我們在英超都很接近；上季我們也殺入了歐聯和聯賽盃的四強，所以我知道我們有能力贏得所有比賽。」

目標先奪取聯賽盃

沙列巴指球隊要以錦標來證明實力，首先要捧得聯賽盃：「我們現在必須開始贏得獎盃。球隊已躋身聯賽盃四強，還剩下三場比賽，我們必須在一月對陣車路士的比賽中完成任務。那將會是一場大戰，一場重要的打吡，所以我們必須繼續前進。在你的職業生涯結束時，我們計算的是獎盃，而聯賽盃就是其中之一。」

提醒隊友仍有很多變數

沙列巴明白在球季仍很漫長，什麼事情都可發生「我們知道現在還只是十二月，在足球世界裏事情可以很快發生變化。我們必須保持專注，繼續相信自己，繼續努力工作，因為重要的，是最後我們高舉獎盃的時候，而不是之前。」