英超｜艾基迪基奠勝球惹爭議 強調入球前無犯規

足球世界
更新時間：14:27 2025-12-21 HKT
發佈時間：14:27 2025-12-21 HKT

利物浦周六英超作客2:1力挫熱刺，搶得寶貴三分。然而，前鋒艾基迪基（Hugo Ekitike）為紅軍頂入的奠勝球引發巨大爭議。熱刺守將基斯甸羅美路（Cristian Romero）投訴在防守時被對方侵犯在先，但艾基迪基強調自己沒有犯規，只是判斷傳中落點比對方更佳。

羅美路投訴被推撞

利物浦今仗反客為主，由兩名前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）和艾基迪基連入兩球領先至2:0。李察利臣（Richarlison）之後為熱刺破蛋仍負1:2。不過，賽後艾基迪基的頭槌入球惹爭議，慢鏡頭顯示他在爭頂時與羅美路有身體接觸，後者隨即倒地，艾基迪基則輕鬆頂入。羅美路賽後向球證投訴被推撞在先，但球證未有理會。

艾基迪基指判斷傳中較對手好

艾基迪基賽後表示：「這是比賽的一部分。他是後衛，我是前鋒。我對傳中的判斷比他做得更好，所以我搶到了球。這就是我入球的原因。那是他的意見，我的意見是，那是一記很棒的傳中，一個幸運的頭槌，但我做了正確的事情。」

承認非最佳狀態 勝利最重要

對於球隊的整體表現，這位法國前鋒坦承並非最佳狀態：「這不是我們最好的一場比賽，一場艱難的比賽，但我們控制了戰局。下半場末段很困難，因為他們壓了上來，並且入了球。但我們保住了賽果，帶著勝利回到利物浦，這才是最重要的事情。」艾基迪基坦承人多打人少亦沒有優勢：「他們在主場作賽，球迷推動著他們，他們有更多的能量。這讓比賽變得更困難，所以你必須踢得聰明，為每一個球而戰。」

